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Стиль життя

Супермодель Адріана Ліма продемонструвала ідеальний штанний костюм (фото)

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Фото: Instagram adrianalima | Адріана Ліма

Знаменитість відвідала захід Victoria's Secret у Нью-Йорку.

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41-річна бразильська супермодель Адріана Ліма продемонструвала ідеальний білосніжний штанний костюм. Знімками у стильному аутфіті зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 15 млн підписників.

Молода мама відвідала захід, присвячений перезапуску аромату Heavenly від Victoria's Secret у Нью-Йорку.

Бразильська знаменитість, яка нещодавно відвідала прем'єру Air у Лос-Анджелесі, вразила своїм вишуканим виглядом після третіх пологів.

Під світлим блейзером мама трьох продемонструвала своє декольте в чорному топі. Її довге темне волосся було укладене структурованими хвилями.

Колишній ангел Victoria's Secret продемонструвала свої довгі ноги в прямих штанах зі складкою по центру. Аксесуари моделі включали невелику чорну сумочку із золотими деталями, кулон і ремінець на ланцюжку.

Кишені блейзера були оздоблені чорною обробкою, і вона вийшла в чорних шкіряних туфлях з гострими носами.

Ліма, яка була частиною ангельського колективу бренду з 1999 по 2018 роки, виглядала бездоганно, демонструючи вечірній макіяж.

Адріана Ліма

"💐Небесний день 💐 @victoriassecret", — прокоментувала захід 41-річна модель.

Адріана Ліма

Нагадаємо, Адріана Ліма повернулася до Victoria's Secret.

Також Фокус писав про іншу яскраву появу на публіці Адріани Ліми та її коханого.