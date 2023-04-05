Адріана Ліма повернулася до Victoria's Secret, але рекламує не білизну (відео)

Чи з'явиться бразильська красуня у знаменитих шоу бренду білизни, поки невідомо.

Related video

41-річна бразильська супермодель, найбільш відома як одна з ангелів Victoria's Secret, а також обличчя рекламної косметичної компанії Maybelline Адріана Ліма тріумфально повертається до співпраці з брендом білизни, з яким працювала з 1999 по 2018 рік. Вона стала обличчям нової парфумерної води Heavenly.

Цією новиною красуня поділилася зі своїми шанувальниками та підписниками.

"Возз'єдналися, і це так добре", — написала вона в Instagram. Ця новина з'явилася після того, як було оголошено, що Victoria's Secret Fashion Show повернеться після чотирирічної перерви з метою зробити бренд більш інклюзивним.

Шанувальники миттєво відреагували на новину.

"Королева повернулася", — написав один із коментаторів.

"Краще дайте їй найбільші крила, які ви можете зробити", — зазначив інший, додавши: "Символ повернувся" і закликавши Victoria's Secret "повернути інші легенди" : Жизель, Кароліну, Тайру, Хайді, Кендіс".

Натомість керівництво бренду натякнуло, що Ліма з ними не на одну кампанію.

"Я так рада знову працювати з Victoria's Secret, цей бренд завжди був для мене, як сім'я. Бути обличчям цієї культової кампанії та аромату – це щось особливе, тому що воно чудово доповнює сяйво жінки, що символізує місію Victoria's Secret – прославляти кожну жінку. Було чудово знову опинитися на знімальному майданчику з усіма, і ми чудово провели час, втілюючи це послання в життя за допомогою цього позачасового аромату", – заявила модель.

Раніше Фокус писав, що Адріана Ліма у вересні минулого року народила третю дитину. Модель повернулася у форму та продовжує залишатися королевою модної індустрії.