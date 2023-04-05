Адриана Лима вернулась в Victoria's Secret, но рекламирует не белье (видео)

Появится ли бразильская красавица в знаменитых шоу бельевого бренда, пока неизвестно.

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41-летняя бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline Адриана Лима триумфально возвращается к сотрудничеству с бельевым брендом, с которым работала с 1999 по 2018 год. Она стала лицом новой парфюмерной воды Heavenly.

Этой новостью красавица поделилась со своими поклонниками и подписчиками.

"Воссоединились, и это так хорошо", – написала она в Instagram. Эта новость появилась после того, как было объявлено, что Victoria's Secret Fashion Show вернется после четырехлетнего перерыва с целью сделать бренд более инклюзивным.

Поклонники моментально отреагировали на новость.

"Королева вернулась", – написал один из комментаторов.

"Ребята, лучше дайте ей самые большие крылья, которые вы можете сделать", – отметил другой, добавив: "Символ вернулся" и призвав Victoria's Secret "вернуть других легенд": Жизель, Каролину, Тайру, Хайди, Кэндис".

В свою очередь руководство бренда намекнуло, что Лима с ними не на одну кампанию.

"Я так рада снова работать с Victoria’s Secret, этот бренд всегда был для меня как семья. Быть лицом этой культовой кампании и аромата – это нечто особенное, потому что оно прекрасно дополняет сияние женщины, что символизирует вдохновляющую миссию Victoria’s Secret – прославлять каждую женщину. Было потрясающе снова оказаться на съемочной площадке со всеми, и мы прекрасно провели время, воплощая это послание в жизнь с помощью этого вневременного аромата", — заявила модель.

Ранее Фокус писал, что Адриана Лима в сентябре прошлого года родила третьего ребенка. Модель вернулась в форму и продолжает оставаться королевой модной индустрии.