Лила Мосс в черном мини-платье посетила гламурную летнюю вечеринку Adidas и Dazed (фото)

Лила пошла по стопам своей звездной матери. На звездном мероприятии она продемонстрировала свою безупречную фигуру.

Дочь супермодели и актрисы Кейт Мосс британская модель Лила Мосс продемонстрировала свои подтянутые формы, выступая 22 июня в роли ведущей звезды на летней вечеринке Adidas и Dazed во время Недели моды в Париже.

21-летняя модель излучала элегантность в откровенном, облегающем фигуру черном мини-платье с блестящими заклепками. Свой образ звезда подиума дополнила блестящими колготками, стильными черными туфлями с открытым носком и маленьким клатчем, декорированными белыми звездочками. Лила распустила длинные светлые волосы, сделав пробор посредине и нанесла легкий макияж. Она подчеркнула скулы персикового оттенка румянами, накрасила веки светлыми коричневыми тенями и покрыла губы нежной розовой помадой.

Модель Лила Мосс Фото: Getty Images

Лила была в своей стихии: она выглядела стильно, сияя в центре внимания. На звездном мероприятии также присутствовали певец Top Boy Кано, модель Миа Халифа, Габбриетт Бектель, модель plus-size Палома Эльсессер, певец Тизо Тачдаун, модельер Вилли Чаваррия, стилист Иб Камара, бывший креативный директор Moschino Джереми Скотт, французский модельер Мишель Лами, глобальный менеджер Adidas Торбен Шумахер, канадско-гонконгский актер и певец Эдисон Чен, модель Алекс Консани и многие другие знаменитости.

Напомним, 22 марта сообщалось, что дочь Кейт Мосс снялась в чувственной фотосессии для глянца. Она предстала в фотосессии на тему английского кантри.