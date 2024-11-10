Мишель Андраде высказалась о шоу "Холостячка" (фото)

Артистка старается держать свою личную жизнь подальше от камер. Мишель Андраде призналась, что очень придирчива в выборе партнера.

Украинская певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде 10 ноября в интервью Фокусу высказала свое мнение о популярном реалити-шоу свиданий "Холостячка".

Артистка призналась, что ей нравится наблюдать за тем, как люди обретают счастье и находят свою любовь. Однако свою личную жизнь Мишель старается держать в тайне и личные отношения не демонстрировать на камеру.

Певица Мишель Андраде Фото: Instagram mishvirmish

"Я люблю этот проект, мне интересно наблюдать, как другие находят любовь. Но я привыкла держать личную жизнь приватной, мне тяжело раскрываться перед камерой. Вероятно, я бы не согласилась, хотя как эксперимент и способ показать себя как личность — это интересный вариант. Но вряд ли я бы смогла найти настоящую любовь в таких условиях", — объяснила Андраде.

Артистка, которая, по ее словам, очень придирчива в выборе партнера, выразила сомнение, что сама вряд ли смогла бы найти возлюбленного на шоу, ведь для формирования настоящих чувств необходимо время. "Я очень придирчива в выборе партнера и не уверена, что среди участников шоу в ограниченные сроки нашла бы кого-то, кто мне подходит. Да и сама бы задумалась, почему человек пришел именно на шоу ради любви", — откровенно поделилась Мишель.

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