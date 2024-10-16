Второй выход королевы: Белла Хадид появилась на шоу Victoria's Secret (видео)

После двухлетнего перерыва Белла возвращается в модную индустрию. За последний месяц это второй ее выход на подиум.

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28-летняя американская супермодель Белла Хадид неожиданно появилась на подиуме показа мод Victoria's Secret 2024, вызвав настоящий фурор, пишет Harper's BAZAAR.

Знаменитость, которая последний раз участвовала в показе в 2018 году. В этот раз она вышла в разгар музыкального выступления Шер, исполнявшей хит 1998 года Believe. Модель выглядела, как воплощение гламура, в ярко-красном кружевном бюстгальтере и такого же цвета трусиках. Для пущего эффекта она отказалась от традиционных ангельских крыльев в пользу массивной меховой накидки, которая волочилась по полу за ней. Для финального выхода Белла сняла накидку и надела атласный красный мини-халатик. Ее образ завершали красные босоножки на каблуке.

Показ VS знаменует собой второе возвращение Беллы на подиум после двухлетнего перерыва в модельном бизнесе. Недавно она поучаствовала в показе женской коллекции Saint Laurent весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.

Это был ее первый выход на подиум с октября 2022 года.

"После 10 лет работы моделью я поняла, что вкладываю так много энергии, любви и усилий в то, что в долгосрочной перспективе не обязательно возвращает мне это", — говорила девушка.

Вместе с Беллой на подиум Victoria's Secret 2024 вышла и ее сестра Джиджи.

Белла и Джиджи Хадид

Ранее Фокус писал, что Белла Хадид попала в тройку самых красивых женщин в мире.