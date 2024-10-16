Другий вихід королеви: Белла Хадід з'явилася на шоу Victoria's Secret (відео)

Після дворічної перерви Белла повертається в модну індустрію. За останній місяць це другий її вихід на подіум.

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28-річна американська супермодель Белла Хадід несподівано з'явилася на подіумі показу мод Victoria's Secret 2024, викликавши справжній фурор, пише Harper's BAZAAR.

Знаменитість, яка востаннє брала участь у показі 2018 року. Цього разу вона вийшла в розпал музичного виступу Шер, яка виконувала хіт 1998 року Believe. Модель виглядала, як втілення гламуру, в яскраво-червоному мереживному бюстгальтері і такого ж кольору трусиках. Для більшого ефекту вона відмовилася від традиційних ангельських крил на користь масивної хутряної накидки, яка волочилася по підлозі за нею. Для фінального виходу Белла зняла накидку і одягла атласний червоний міні-халатик. Її образ завершували червоні босоніжки на підборах.

Показ VS знаменує собою друге повернення Белли на подіум після дворічної перерви в модельному бізнесі. Нещодавно вона взяла участь у показі жіночої колекції Saint Laurent весна-літо 2025 у межах Тижня моди в Парижі.

Це був її перший вихід на подіум з жовтня 2022 року.

"Після 10 років роботи моделлю я зрозуміла, що вкладаю так багато енергії, любові та зусиль у те, що в довгостроковій перспективі не обов'язково повертає мені це", — говорила дівчина.

Разом з Беллою на подіум Victoria's Secret 2024 вийшла і її сестра Джіджі.

Белла і Джіджі Хадід

Раніше Фокус писав, що Белла Хадід потрапила до трійки найкрасивіших жінок у світі.