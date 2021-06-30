В США бывший мужчина выиграл конкурс красоты среди женщин (фото)

В марте Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стэйт США", передующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.

27-летняя Каталуна Энрикес американско-филиппинского происхождения выиграла конкурс красоты "Мисс Невада США" и станет первой трансгендерной женщиной, которая примет участие в конкурсе "Мисс США", сообщает NBS News.

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Конкурс проходил в казино отеля South Point в Лас-Вегасе, и Энрикес обошла 21 участницу, став лучшей.

"У меня не было самого легкого пути в жизни. Я боролась с физическим и сексуальным насилием. Я боролась с психологическими проблемами. У меня не было поддержки. Но я смога выжить, преуспеть и стать первопроходцем", – заявила победительница конкурса.

[ + – ] Каталуна Энрикес обошла 21 соперницу Фото: Kataluna Enriquez/Instagram

После победы Энрикес поблагодарила ЛГБТ-сообщество в Instagram:

"Моя победа – это наша победа. Мы просто вошли в историю. Горда и счастлива".

Фото: Kataluna Enriquez/Instagram

Организация "Мисс Невада США" поздравила Энрикес с ее исторической победой в социальных сетях и поделилась хэштегом #bevisible.

В марте Энрикес, ранее участвовавшая в транс-специфических конкурсах, стала первой трансгендерной женщиной, получившей корону "Мисс Сильвер Стэйт США", главного отборочного конкурса "Мисс Невада США". Во время этапа вопросов и ответов на конкурсе Энрикес сказала, что верность самой себе – это препятствие, с которым она сталкивается ежедневно:

"Сегодня я гордая цветная трансгендерная женщина. Лично я узнала, что мои различия не делают меня худшей, они делают меня лучшей".

Каталуна сама создает свои собственные наряды, в том числе платье с радужными пайетками, которое она надела на конкурсе в честь Месяца гордости, "и всех тех, у кого нет возможности распространять свои цвета".

[ + – ] Платье с радужными пайетками Каталуна пошила для конкурса сама

"Театрализованное представление – такое дорогое удовольствие, и я хотела соревноваться, иметь возможность расти, развивать навыки и создавать платья для себя и других людей", – рассказала она в комментарии Review-Journal.

Энрикес будет представлять Неваду на конкурсе "Мисс США 2021", который состоится 29 ноября в театре Paradise Cove в отеле River Spirit Casino Resort в Талсе, штат Оклахома.

Система конкурсов "Мисс Вселенная", частью которой является "Мисс США", начала допускать трансгендеров к участию в 2012 году. Если Каталуна выиграет национальный конкурс, то она вторым транс-участником конкурса "Мисс Вселенная" после испанки Анжелы Понсе в 2018 году.

Каталуна Энрикес родилась мужчиной, однако, столкнувшись с проблемой идентификации, она решилась на операцию по смене пола. Ранее она неоднократно пыталась участвовать в конкурсах красоты, однако большинство организаторов отказывали ей в регистрации, как только узнавали ее историю. После прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась.

Напомним, бразильянка Валентина Сампайо стала первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году. Теперь же она наравне с другими "нестандартными" моделями станет лицом новой политики бренда.