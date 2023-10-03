Конкурс красоты: Ноэлия Войт из Юты стала Мисс США-2023 (фото)
23-летняя Войт победила на конкурсе 50 других претенденток. Конкурс "Мисс США" проводится ежегодно с 1952 года.
72-й конкурс "Мисс США" состоялся 29 сентября 2023 года на курорте Grand Sierra Resort в Рино, штат Невада. Ноэлия Войт из Юты завоевала титул "Мисс США-2023". Саванна Ганкевич заняла второе место, третье — Алексис Луманс, сообщает пресс-служба конкурса "Мисс США".
23-летняя Войт победила на конкурсе 50 других претенденток. В финале конкурса участие приняли всего пять девушек — Войт из Юты, Ганкевич с Гавайских островов, Жасмин Дэниелс из Пенсильвании, Ллувия Альзате из Техаса и Алексис Луманс из Висконсина. Традиционно конкурсантки дефилировали в купальниках и вечерних платьях.
В состав судей входили Вивика А. Фокс, бывшая "Настоящая домохозяйка" Луанн де Лессепс и бьюти-блогер Патрик Старрр.
На вопрос, какой вклад она внесет в качестве "Мисс США" в финальном раунде вопросов и ответов, Войт заявила, что является "двуязычной американкой венесуэльского происхождения", и пообещала, что будет общаться с различными сообществами по всей территории Соединенных Штатов.
Войт сменила Мисс США 2022 года Морган Романо из Северной Каролины.
Целью конкурса было не только определить самую красивую девушку Соединенных Штатов Америки 2023 года, но и предложить "современный и прогрессивный подход к 70-летней традиции", заявила президент и генеральный директор организации "Мисс США" Лейла Роуз.
Что известно о конкурсе "Мисс США"
Мисс США — американский конкурс красоты, который проводится ежегодно с 1952 года для выбора женщины, которая будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная". Исторически сложилось так, что конкурсы "Мисс Вселенная" и "Мисс США" принадлежали и управлялись Организацией "Мисс Вселенная".
На протяжении десятков лет "Мисс США" была основным продуктом конкурсной индустрии, предоставляя молодым женщинам платформу для демонстрации своих талантов, интеллекта и лидерских качеств.
Конкурс "Мисс США" — это не только внешняя красота; он отмечает внутреннюю красоту и интеллект участниц. Каждая участница имеет разное происхождение и разные интересы, но все они преследуют одну и ту же цель – расширить возможности и вдохновить молодых женщин во всем мире. Организация "Мисс США" верит, что каждая женщина имеет потенциал для достижения великих целей, и стремится предоставить им ресурсы и возможности для этого.
Напомним, Фокус писал, что в США бывший мужчина выиграл конкурс красоты среди женщин. Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стэйт США", передующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.