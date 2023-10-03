Конкурс красоты: Ноэлия Войт из Юты стала Мисс США-2023 (фото)

23-летняя Войт победила на конкурсе 50 других претенденток. Конкурс "Мисс США" проводится ежегодно с 1952 года.

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72-й конкурс "Мисс США" состоялся 29 сентября 2023 года на курорте Grand Sierra Resort в Рино, штат Невада. Ноэлия Войт из Юты завоевала титул "Мисс США-2023". Саванна Ганкевич заняла второе место, третье — Алексис Луманс, сообщает пресс-служба конкурса "Мисс США".

23-летняя Войт победила на конкурсе 50 других претенденток. В финале конкурса участие приняли всего пять девушек — Войт из Юты, Ганкевич с Гавайских островов, Жасмин Дэниелс из Пенсильвании, Ллувия Альзате из Техаса и Алексис Луманс из Висконсина. Традиционно конкурсантки дефилировали в купальниках и вечерних платьях.

Мисс США-2023 Ноэлия Войт Фото: instagram/missusa

В состав судей входили Вивика А. Фокс, бывшая "Настоящая домохозяйка" Луанн де Лессепс и бьюти-блогер Патрик Старрр.

На вопрос, какой вклад она внесет в качестве "Мисс США" в финальном раунде вопросов и ответов, Войт заявила, что является "двуязычной американкой венесуэльского происхождения", и пообещала, что будет общаться с различными сообществами по всей территории Соединенных Штатов.

Войт сменила Мисс США 2022 года Морган Романо из Северной Каролины.

Ноэлия Войт и Морган Романо Фото: instagram/officialmorganromano

Целью конкурса было не только определить самую красивую девушку Соединенных Штатов Америки 2023 года, но и предложить "современный и прогрессивный подход к 70-летней традиции", заявила президент и генеральный директор организации "Мисс США" Лейла Роуз.

Что известно о конкурсе "Мисс США"

Мисс США — американский конкурс красоты, который проводится ежегодно с 1952 года для выбора женщины, которая будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная". Исторически сложилось так, что конкурсы "Мисс Вселенная" и "Мисс США" принадлежали и управлялись Организацией "Мисс Вселенная".

На протяжении десятков лет "Мисс США" была основным продуктом конкурсной индустрии, предоставляя молодым женщинам платформу для демонстрации своих талантов, интеллекта и лидерских качеств.

Конкурс "Мисс США" — это не только внешняя красота; он отмечает внутреннюю красоту и интеллект участниц. Каждая участница имеет разное происхождение и разные интересы, но все они преследуют одну и ту же цель – расширить возможности и вдохновить молодых женщин во всем мире. Организация "Мисс США" верит, что каждая женщина имеет потенциал для достижения великих целей, и стремится предоставить им ресурсы и возможности для этого.

Напомним, Фокус писал, что в США бывший мужчина выиграл конкурс красоты среди женщин. Каталуна одержала победу в конкурсе "Мисс Сильвер Стэйт США", передующем отбору красавиц на конкурс "Мисс США" от штата Невада.