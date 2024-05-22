Міс Всесвіт Україна Ангеліна Усанова показала екстремальний відпочинок у Непалі (фото, відео)

Ангеліна Усанова вперше спробувала банджі-джампінг. У коментарях прихильники вислови захоплення сміливістю красуні.

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Міс Всесвіт Україна та Miss Eco International-2024 Ангеліна Усанова поділилась з прихильниками світлинами свого екстремального відпочинку у Непалі. Відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Усанова вперше спробувала банджі-джампінг, Зірка наважилася стрибнути з мосту, висота якого складає 101 метр. "Перший раз банджі — чотири рази поспіль, 404 м загалом", — написала Ангеліна.

Модель також поділилась мальовничими краєвидами міста Покхара. Для активного відпочинку Ангеліна вдягла лосини з малюнком "зебра", рожеву куртку та блакитного кольору кросівки. Модель розпустила довге чорне волосся, яке під час банджі-стрибку майоріло в повітрі.

Прихильники красуні у коментарях залиши багато схвальних відгуків: "Вау! Виглядає фантастично! Ви дуже смілива дівчина!", "Це дуже добре, що ви знайшли час та сили для здійснення такого дивовижного підйому на банджі", "Ти велика молодець! Я б не наважилась на таке! Такий великий досвід ти здобула! Ці емоції незабутні", "Це мабуть страшно, але відчуття після такого стрибка мабуть переповнюють", "Я би ніколи на таке не наважився адже дуже боюсь. Пишаюся вашою сміливістю і бажаю якомога більше отримувати адреналіну", "Неймовірно, браво, вітаю".

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року Міс Всесвіт 2023 Ангеліна Усанова розповіла, що поза камерами сказала їй російська конкурсантка.