Йога, благодійність та конкурси краси: що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна" Аліну Пономаренко
20-річна одеситка представить Україну на фіналі конкурсу краси в Мексиці восени. Розповідаємо, чим живе королева краси.
Аліна Пономаренко нещодавно здобула перемогу в конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2024". Фокус розповідає, що відомо про представницю України на "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці.
Освіта
Пономаренко — одеситка. Вона закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, здебільшого вона працює моделлю. Раніше Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, який відбувся в Південній Кореї.
Наприкінці року вона представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2024" в Мексиці.
Благодійність
Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна-2024" створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на бабусь і дідусів з Одеси, які потребують допомоги, забезпечуючи їх медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності.
Аліна Пономаренко також активно допомагає військовим та є донором крові.
"Після повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна, і тому я ділюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі", — говорила дівчина.
Хобі
Модель займається спортом, зокрема, художньою гімнастикою та йогою. Королева краси багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.
Що допомагає Аліні Пономаренко у важкі часи
- Музика і танці
Музика має магічну здатність впливати на наш емоційний стан. Включивши улюблену мелодію і почавши танцювати перед дзеркалом або вийшовши в танцювальний клуб, я завжди відчуваю, як поступово поліпшується настрій.
- Спілкування з друзями
Коли мені важко, я завжди звертаюся до своїх друзів. Вони знають, як підтримати і підняти настрій. Навіть проста розмова за чашкою кави може зробити диво.
- Прогулянки на свіжому повітрі
Прогулянка в парку або просто по вулицях міста допомагає заспокоїтися і знайти натхнення. Свіже повітря завжди діє на мене позитивно.
- Хобі та творчість
Заняття улюбленою справою допомагає відволіктися від проблем і насолодитися моментом. Творчість дозволяє виразити свої емоції і знайти внутрішній спокій.
"Знайдіть свої маленькі радощі, які допомагають вам пережити важкі часи", — зазначила Аліна Пономаренко.
Наразі одеситка насолоджується життям переможниці конкурсу краси та активно готується представити нашу країну в Мексиці восени.
"Я все ще не можу повірити, що живу своєю мрією! Кожен день наповнений зйомками, перельотами і важливими переговорами щодо нових проєктів. Це неймовірно захоплююче — зустрічати нових людей, відкривати для себе нові горизонти і працювати над тим, що я дійсно люблю", — зазначила Аліна.
Також вона не забуває після перемоги в конкурсі про благодійність.
"Однією з найважливіших частин мого життя зараз є підготовка до масштабного благодійного проєкту. Це справжнє серце моєї діяльності. Я вкладаю в нього всю свою енергію і натхнення, бо вірю, що ми можемо змінити світ на краще. Кожен крок у підготовці цього проєкту наповнює мене радістю і відчуттям, що я роблю щось дійсно важливе", — зізналася модель.
Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова показала екстремальний відпочинок у Непалі.
Також Фокус писав про політичний скандал з "Міс Всесвіт-2023".