Йога, благодійність та конкурси краси: що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна" Аліну Пономаренко

20-річна одеситка представить Україну на фіналі конкурсу краси в Мексиці восени. Розповідаємо, чим живе королева краси.

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Аліна Пономаренко нещодавно здобула перемогу в конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2024". Фокус розповідає, що відомо про представницю України на "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці.

Освіта

Пономаренко — одеситка. Вона закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, здебільшого вона працює моделлю. Раніше Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, який відбувся в Південній Кореї.

Наприкінці року вона представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2024" в Мексиці.

Аліна Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Благодійність

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна-2024" створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на бабусь і дідусів з Одеси, які потребують допомоги, забезпечуючи їх медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності.

Аліна Пономаренко також активно допомагає військовим та є донором крові.

"Після повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна, і тому я ділюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі", — говорила дівчина.

Хобі

Модель займається спортом, зокрема, художньою гімнастикою та йогою. Королева краси багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.

Аліна Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Що допомагає Аліні Пономаренко у важкі часи

Музика і танці

Музика має магічну здатність впливати на наш емоційний стан. Включивши улюблену мелодію і почавши танцювати перед дзеркалом або вийшовши в танцювальний клуб, я завжди відчуваю, як поступово поліпшується настрій.

Спілкування з друзями

Коли мені важко, я завжди звертаюся до своїх друзів. Вони знають, як підтримати і підняти настрій. Навіть проста розмова за чашкою кави може зробити диво.

Прогулянки на свіжому повітрі

Прогулянка в парку або просто по вулицях міста допомагає заспокоїтися і знайти натхнення. Свіже повітря завжди діє на мене позитивно.

Хобі та творчість

Заняття улюбленою справою допомагає відволіктися від проблем і насолодитися моментом. Творчість дозволяє виразити свої емоції і знайти внутрішній спокій.

"Знайдіть свої маленькі радощі, які допомагають вам пережити важкі часи", — зазначила Аліна Пономаренко.

Аліна Пономаренко Фото: Alina Ponomarenko\Instagram

Наразі одеситка насолоджується життям переможниці конкурсу краси та активно готується представити нашу країну в Мексиці восени.

"Я все ще не можу повірити, що живу своєю мрією! Кожен день наповнений зйомками, перельотами і важливими переговорами щодо нових проєктів. Це неймовірно захоплююче — зустрічати нових людей, відкривати для себе нові горизонти і працювати над тим, що я дійсно люблю", — зазначила Аліна.

Також вона не забуває після перемоги в конкурсі про благодійність.

"Однією з найважливіших частин мого життя зараз є підготовка до масштабного благодійного проєкту. Це справжнє серце моєї діяльності. Я вкладаю в нього всю свою енергію і натхнення, бо вірю, що ми можемо змінити світ на краще. Кожен крок у підготовці цього проєкту наповнює мене радістю і відчуттям, що я роблю щось дійсно важливе", — зізналася модель.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова показала екстремальний відпочинок у Непалі.

Також Фокус писав про політичний скандал з "Міс Всесвіт-2023".