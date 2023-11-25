"Міс Всесвіт-2023" з Нікарагуа потрапила у політичний скандал (фото)

Переможниця змагань краси у віці 18 років виступала проти влади у своїй країні.

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23-річна модель Шейнніс Паласіос з Нікарагуа, яка здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" у Сальвадорі, потрапила в гучний політичний скандал. Про це пише ABC.

Переможниця змагань краси у 2018 році брала участь у політичних протестах, спричинених невдоволенням реформами, цензурою та іншими діями влади Нікарагуа. Протести людей тривали кілька місяців, а під час них загинуло понад три сотні людей. Попри це, активні громадяни не досягли своєї мети – прокомуністичний Даніель Ортега не покинув посаду. Він досі залишається на посту президента країни (з 2007 року).

Шейнніс Паласіос

Тоді модель активно ділилася світлинами з мітингів у своїх соцмережах, проте наразі все видалила. Втім, у мережі залишилися скріншоти.

Шейнніс Паласіос протестувала проти влади Нікарагуа у 2018 році Фото: Скриншот

Після перемоги Шейнніс Паласіос на "Міс Всесвіт 2023" багато жителів її рідної країни вийшли на вулиці із синьо-білими прапорами, що натякають на опозицію, що не сподобалося владі.

Шейнніс Паласіос

На конкурсі краси 23-річна уродженка Нікарагуа говорила, що прагне допомагати зміцнювати психічне здоров'я, адже сама пережила тривожні напади, а також планує боротися за гендерну рівність.

Нагадаємо, представницю України на "Міс Всесвіт-2023" Ангеліну Усанову змусили сидіти біля росіянки на заході в рамках конкурсу.

Також Фокус писав про національний костюм українки на конкурсі краси в Сальвадорі.