Міс Нікарагуа перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт 2023"

Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт" Ангеліна Усанова не увійшла до двадцятки.

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23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа, активістка в галузі психічного здоров'я та аудіовізуальна продюсерка стала новою "Міс Всесвіт". Це вперше, коли представниця Нікарагуа завойовує цей титул. Українка Ангеліна Усанова не увійшла до 20-ки. Про це пише Daily Mail.

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Шейнніс завоювала титул "Міс Всесвіт 2023" на 72-му щорічному конкурсі краси, що відбувся вчора ввечері в Сан-Сальвадорі, увійшовши в історію як перша делегація з Нікарагуа, яка виграла цей титул.

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Крім перемоги Шейнніс, на заході було ще кілька історичних новинок, зокрема дві кандидатки-матері, дві жінки-трансгендери і одна учасниця плюс-сайз.

Шейнніс Паласіос із Нікарагуа — нова "міс Всесвіт"

23-річна Шейнніс випередила Антонію Порсілд з Таїланду в боротьбі за престижний титул і виглядала натхненною, коли її коронувала торішня переможниця, американка Р'Бонні Нола Габріель.

Шейнніс Паласіос із Нікарагуа стала новою "міс Всесвіт" Фото: Getty Images

Цього року на конкурсі були присутні дві транс-жінки. Ріккі Колле, 22-річна "Міс Нідерланди" і 23-річна Марина Мачете з Португалії.

Матері, заміжні жінки і розлучені жінки були допущені до участі в змаганнях уперше після зміни правил у 2022 році: "Міс Колумбія" Каміла Авелла і "Міс Гватемала" Мішель Кон стали першими жінками з дітьми, які вийшли у фінал.

А "Міс Непал" Джейн Діпіка Гарретт, якій пророкували перемогу, стала першою моделлю плюс-сайз.

Також уперше на сцену вийшла міс у буркіні (закритому купальнику) — представниця Пакистану Еріка Робін.

Переможниці національних конкурсів із 84 країн взяли участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

Від України участь брала Ангеліна Усанова. Вона не увійшла до топ-20 фіналісток серед усіх конкурсанток. Проте представниця України змогла потрапити до десятки лідерів у номінації Voice of Change. Правила передбачали, що кожна учасниця показувала відео, в якому ділилася соціальною проблемою, яка її турбує.

Ангеліна Усанова в костюмі "Берегиня-Мати"

Для півфіналу "Міс Всесвіт" Ангеліна Усанова постала в сукні Phoenix Rising. Національний костюм під назвою "Берегиня-Мати" для Ангеліни створила велика команда МÜ production.