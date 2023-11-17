Ангеліна Усанова показала образ українського дизайнера у якому вийде у фіналі "Міс Всесвіт"-2023

Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт" Ангеліна Усанова показала фінальну дизайнерську сукню від FROLOVА.

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Фінал конкурсу "Міс Всесвіт" відбудеться вже завтра, 18 листопада, у Сальвадорі, пише видання INSIDER UA.

Для вечірнього виходу Ангеліна Усанова одягне відверту сукню, яка пошита в досить нестандартному відтінку темно-блакитного кольору. Сукня має плавний перехід різних відтінків синього, таким чином символізуючи колір нашої планети. На сукні також відображене зоряне небо, яке я важливим образом українського фольклору. Сузір’я та зірки, якими вишита сукня моделі повністю відповідають реальній картинці нічного українського неба.

Відомо також, що зірочки — це кристали, які були повністю вишиті на сукні вручну. Цими кристалами також повністю обрамлені рукавички Ангеліни, які доповнюють образ дівчини.

Як говорить сам дизайнер сукні Іван Фролов, Україна є нашим Всесвітом, саме це закладено в образі українки на фінальний вечір.

Сукня має відвертий виріз на грудях, а також прозору вставку з лівого боку від грудей до низу, чим пікантно оголює бедра та талію Усанової.

Відомо, що українська модель привезла до Сальвадору 8 валіз з одягом, який підготували світові дизайнери спеціально для цього конкурсу. Загалом вага всіх 49-ти образів Усанової склала більше 170 кілограмів.

Це не єдина сукня, яку одягне Ангеліна Усанова. Планується, що українська учасниця представить образ під назвою "Відродження", який створений нідерландською дизайнеркою Iris Van Herpen.

Раніше ми писали, що "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила самогубство.