Ангелина Усанова показала образ украинского дизайнера в котором выйдет в финале "Мисс Вселенная"-2023

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Ангелина Усанова показала финальное дизайнерское платье от FROLOVА.

Related video

Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится уже завтра, 18 ноября, в Сальвадоре, пишет издание INSIDER UA.

Для вечернего выхода Ангелина Усанова оденет откровенное платье, которое пошито в довольно нестандартном оттенке темно-голубого цвета. Платье имеет плавный переход разных оттенков синего, таким образом символизируя цвет нашей планеты. На платье также отражено звездное небо, которое является важным образом украинского фольклора. Созвездия и звезды, которыми вышито платье модели полностью соответствуют реальной картинке ночного украинского неба.

Известно также, что звездочки — это кристаллы, которые были полностью вышиты на платье вручную. Этими кристаллами также полностью обрамлены перчатки Ангелины, которые дополняют образ девушки.

Как говорит сам дизайнер платья Иван Фролов, Украина является нашей Вселенной, именно это заложено в образе украинки на финальный вечер.

Платье имеет откровенный вырез на груди, а также прозрачную вставку с левой стороны от груди до низа, чем пикантно обнажает бедра и талию Усановой.

Известно, что украинская модель привезла в Сальвадор 8 чемоданов с одеждой, которую подготовили мировые дизайнеры специально для этого конкурса. В целом вес всех 49-ти образов Усановой составил более 170 килограммов.

Это не единственное платье, которое наденет Ангелина Усанова. Планируется, что украинская участница представит образ под названием "Возрождение", который создан нидерландским дизайнером Iris Van Herpen.

Ранее мы писали, что "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила самоубийство.