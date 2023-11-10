Присвята материнству: який вигляд має національний костюм українки для "Міс Всесвіт — 2023"

Над створенням костюма працювала велика команда з конструкторів, кравців, майстрів по роботі зі шкірою, декораторів, ілюстраторів, 3D художника та інших.

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Національний костюм "Берегиня-мати", у якому "Міс Україна-Всесвіт" Ангеліна Усанова представить нашу країну на 72-му конкурсі "Міс Всесвіт 2023" 18 листопада в Сальвадорі, показав оргкомітет конкурсу. Це вбрання — присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни, ідеться на сторінці оргкомітету "Міс Україна-Всесвіт" в Instagram.

Над костюмом, на виготовлення якого пішло шість тижнів, працювала велика українська команда МÜ production: конструктори, кравці, майстри по роботі зі шкірою, декоратори, ілюстратор, 3D-художник та інші.

На пошиття вбрання пішло близько 30-35 метрів шифону та органзи, а на тканині надруковано принт у вигляді хмар і блакитного неба. Деякі елементи костюма розробляли і публікували на 3D-принтері, а на оздоблення пішло близько 45 тисяч каменів.

Символіка костюма

Костюм українки — це про матерів, які благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет, моляться за життя своїх дітей, яких безжально забирає війна.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну загинули понад 500 дітей, понад 1000 поранені, 379 дітей вважаються зниклими безвісти, а 19546 дітей були депортовані РФ. З них поки що повернуто тільки 386. Загалом же 7,5 мільйона українських дітей вважаються постраждалими від війни: ті діти, які пережили травми, поранення, фізичне, сексуальне або психологічне насильство; діти-переселенці та діти-біженці; діти, викрадені або незаконно вивезені за межі України.

"Ми присвячуємо наш костюм усім матерям України, які оберігають своїх дітей, виховують їх без чоловіка, що в цей час захищає країну, матерям, що втратили своїх дітей — дорослих чи малечу, на війні. Блакитна тканина костюма — символ мирного, тихого неба без ракет. Білий і молочний кольори — символи миру. Синій і жовтий — кольори прапора України. Золоті елементи на костюмі — це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Тіло маленького янголятка — символ безцінного життя кожної дитини", — розповіли в оргкомітеті.

Хто така Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова — переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2023". 26-річна киянка стала першою в голосуванні, яке проводилося серед журі конкурсу. Через військові дії, що тривають, оргкомітет відмовився від проведення святкового заходу, а відбір представниці від України відбувся в режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі. Серед трьох фіналісток Ангеліна здобула перемогу.

Ангеліна — співачка, авторка пісень, музикантка. Вона пише і виконує пісні на тему миру, екології та любові. Після закінчення навчання в ашрамах в Австрії та Індії дівчина отримала титул майстра йоги. Від початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців у Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомогою йоги, медитації та саунд-хіллінгу, зібрала й передала кошти для купівлі машин на фронт у рамках проєкту "Швидка евакуація".

Ангеліна Усанова підтримує співвітчизників під час війни

Раніше Фокус писав, що Ангеліна Усанова зізналася, як ледь не вчинила суїцид після втрати стосунків.