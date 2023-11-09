Українку змусили сидіти з росіянкою на "Міс Всесвіт" (фото)

Ангеліна Усанова "не оцінила" рішення організаторів змагань.

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На конкурсі краси "Міс Всесвіт" у Сальвадорі представницю України змусили сидіти поруч з росіянкою. Кадрами події ділиться акаунт змагань в Instagram.

Переможницю конкурсу визначать 18 листопада, проте учасниці вже прибули на локацію і встигли познайомитися.

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"Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зізналася, що ледь не вчинила самогубство

Від України на "Міс Всесвіт" прибула співачка та модель Ангеліна Усанова. Вона вже відвідала вечірку, де її посадили поруч з представницею РФ. Такий "жест" організаторів не сподобався українці, що можна помітити по її виразу обличчя в момент зйомки відео.

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Українку посадили поруч з росіянкою на "Міс Всесвіт" Фото: Скриншот

Крім того, представниця країни-агресорки на сцені розповіла, що прибула з країни з "найбільшою культурою". Також символічним стало вбрання росіянки — кольору крові.

Ангеліна Усанова Фото: Скриншот Ангеліна Усанова Фото: Скриншот

Тим часом Ангеліна Усанова представила свій національний костюм для конкурсу в Сальвадорі.

"Діти не розпочинають війни, але саме вони — не можуть себе захистити. Цей костюм — наша присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни", — зазначила представниця України.

Ангеліна Усанова

Нагадаємо, національний костюм Вікторії Апанасенко на конкурсі "Міс Всесвіт-2023" визнали найкращим у світі.

Також Фокус писав про росіянку Анну Ліннікову на конкурсі краси минулого року.