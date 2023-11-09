Украинку заставили сидеть с россиянкой на "Мисс Вселенная" (фото)

Ангелина Усанова "не оценила" решение организаторов соревнований.

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На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Сальвадоре представительницу Украины заставили сидеть рядом с россиянкой. Кадрами события делится аккаунт соревнований в Instagram.

Победительницу конкурса определят 18 ноября, однако участницы уже прибыли на локацию и успели познакомиться.

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"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила суицид

От Украины на "Мисс Вселенная" прибыла певица и модель Ангелина Усанова. Она уже посетила вечеринку, где ее посадили рядом с представительницей РФ. Такой "жест" организаторов не понравился украинке, что можно заметить по ее выражению лица в момент съемки видео.

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Украинку посадили рядом с россиянкой на "Мисс Вселенная" Фото: Скріншот

Кроме того, представительница страны-агрессора на сцене рассказала, что прибыла из страны с "самой большой культурой". Также символическим стал наряд россиянки — цвета крови.

Ангелина Усанова Фото: Скріншот Ангелина Усанова Фото: Скріншот

Тем временем Ангелина Усанова представила свой национальный костюм для конкурса в Сальвадоре.

"Дети не начинают войны, но именно они — не могут себя защитить. Этот костюм — наше посвящение большой, священной и безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны", — отметила представительница Украины.

Ангелина Усанова

Напомним, национальный костюм Виктории Апанасенко на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" признали лучшим в мире.

Также Фокус писал о россиянке Анне Линниковой на конкурсе красоты в прошлом году.