Национальный костюм украинки на "Мисс Вселенная-2023" признан лучшим в мире

Наряд Виктории Апанасенко обошел 85 других костюмов и стал лучшим.

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Костюм "Воин Света", который "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко представила на конкурсе "Мисс Вселенная", стал лучшим национальным нарядом по итогам онлайн-голосования, сообщил оргкомитет Miss Ukraine Univers. Всего в перечне для голосования значилось 86 костюмов, по числу конкурсанток.

"Мисс Вселенная" @missuniverse объявили Украину и наш костюм "Воин света" победителем онлайн голосования за лучший национальный костюм. Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает нас как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. Тело Виктории в доспехах, но в то же время она несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором", – говорится в сообщении.

Костюм был представлен еще в декабре прошлого года. Его создала дизайнер Леся Патока, которая работала над ним четыре месяца. Раньше она разрабатывала образы для Onuka, Джамалы, групп "Бумбокс", Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

"В образе использованы пять основных материалов и элементов. Монолитный комбинезон, символизирующий броню, как вторая кожа, окутывает Викторию. Белое платье, состоящее из стилизации вышиванки с пышными рукавами, юбки, на которую в общей сложности ушло более 10 метров ткани, и, созданной на современный лад крайки, то есть пояса. Костюм украшает головной убор с традиционными для Украины колосьями. Символические крылья, обожженные в битве, обрамленные сине-золотыми доспехами в цветах украинского флага, раскрыты для решающего боя и украшены разнообразными зеркальными орнаментами", – описывался костюм в пресс-релизе.

Во время выступления Виктория с помощью специального механизма смогла расправить крылья.

В январе Апанасенко сообщила, что крылья от костюма продала на аукционе в США за 10,1 тыс. долларов. Вырученные деньги ушли на протезы раненым бойцам ВСУ.

Напомним, ранее Фокус писал, что конкурс "Мис Вселенная" купила бизнесвумен из Таиланда. В этом году его победительницей стала "Мис Вселенная США" Р'Бони Габриэль.