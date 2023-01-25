"Мисс Украина Вселенная" раскрыла сумму, которую удалось получить после продажи ее костюма

Собранные деньги пойдут на покупку протезов для украинских защитников.

Related video

28-летняя украинская модель Виктория Апанасенко поразила суммой, которую удалось собрать с благотворительного аукциона.

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" разыграла свой костюм "Воина света", в результате этого удалось собрать 10 100 долларов. Изъятые деньги пойдут на протезы украинским защитникам.

"В День Соборности Украины был организован в партнерстве с Постоянным представительством Украины при ООН, Генеральным консульством Украины в Нью-Йорке и Всемирным конгрессом украинцев благотворительный вечер", — отметила уроженка Чернигова.

Костюм Виктории Апанасенко разработан и создан известным украинским дизайнером Лесей Патокой. Ранее она разрабатывала сценические аутфиты для Onuka, Джамалы, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других украинских знаменитостей.

[ + – ] Виктория Апанасенко

Представительница Украины на конкурсе красоты в США получила одну из самых главных наград соревнований и продемонстрировала ряд ярких и нежных образов, в частности, Виктория вышла на сцену в платье с флагом Украины и костюме "Воина света".

[ + – ] Виктория Апанасенко Фото: Instagram @crystal.viktoria

Напомним, представительнице Украины не разрешили рассказать о войне со сцены конкурса.

Также Фокус писал о травле Виктории Апанасенко со стороны РосСМИ.