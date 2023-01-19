Украинка на "Мисс Вселенная" рассказала о травле со стороны росСМИ (фото)

Виктория Апанасенко не желала разговаривать или фотографироваться с гражданкой страны, ведущей полномасштабную войну с Украиной почти год.

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28-летняя украинская модель Виктория Апанасенко рассказала в своем Instagram о травле и буллинге со стороны россиян после конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023".

Представительница Украины на соревнованиях красоты опубликовала материал российского издания, в котором модель оскорбляют и говорят, что у нее "нет чувства такта и ума".

"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала отвращения. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума", — отмечено в материале пропагандистского издания.

Тем временем уроженку Чернигова поддержала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова. Она с юмором отреагировала на заявления росСМИ и отметила, что в сумке Апанасенко "биооружие для россиянки".

Украинская сторона неоднократно просила отстранить россиянку Анну Линникову от участия в соревнованиях красоты в США, однако она продолжила свое участие, а в одном из дефиле продемонстрировала костюм императрицы.

[ + – ] Виктория Апанасенко и представительница США, выигравшая соревнования

Напомним, Линникова рассказала росСМИ, что украинки на конкурсе убегали от нее, не желая общаться и сделать общее фото.

Также Фокус писал о непристойном жесте, который представительница РФ на конкурсе показала прямо со сцены.