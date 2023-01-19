Українка на "Міс Всесвіт" розповіла про цькування зі сторони росЗМІ (фото)

Вікторія Апанасенко не бажала розмовляти чи фотографуватися з мешканкою країни, що веде повномасштабну війну з Україною майже рік.

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28-річна українська модель Вікторія Апанасенко розповіла у своєму Instagram про цькування та булінг зі сторони росіян після конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023".

Представниця України на змаганнях краси опублікувала матеріал російського видання, у якому модель ображають і кажуть, що у неї "немає почуття такту і розуму".

"Агресивно налаштована українка Вікторія Апанасенко, яка раніше закликала організаторів "Міс Всесвіту" бойкотувати Росію, не захотіла стояти з Лінніковою під час спільної фотосесії і не приховувала огиди. Очевидно, цій блондинці не вистачає почуття такту, а, може, і розуму…", — зазначено в матеріалі пропагандистського видання.

Тим часом уродженку Чернігова підтримала президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова. Вона із гумором відреагувала на заяви росЗМІ та зазначила, що у сумці Апанасенко "біозброя для росіянки".

Українська сторона неодноразово просила усунути росіянку Анну Ліннікову від участі в змаганнях краси у США, проте вона продовжила свою участь, а в одному з дефіле продемонструвала костюм імператриці.

[ + – ] Вікторія Апанасенко та представниця США, яка виграла змагання

Нагадаємо, Ліннікова розповіла росЗМІ, що українки на конкурсі втікали від нею, не бажаючи спілкуватися та зробити спільне фото.

Також Фокус писав про непристойний жест, який представниця РФ на конкурсі показала прямо зі сцени.