"Міс Україна Всесвіт" розкрила суму, яку вдалося отримати після продажу її костюму

Зібрані кошти підуть на купівлю протезів для українських захисників.

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28-річна українська модель Вікторія Апанасенко вразила сумою, яку вдалося зібрати з благодійного аукціону.

Представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" розіграла свій костюм "Воїна світла", унаслідок цього вдалося зібрати 10 100 доларів. Вилучені кошти підуть на протези українським захисникам.

"У День Соборності України організували у партнерстві з Постійним представництвом України при ООН, Генеральним консульством України в Нью-Йорку та Світовим конгресом українців благодійний вечір", — зазначила уродженка Чернігова.

Костюм Вікторії Апанасенко розроблений та створений відомою українською дизайнеркою Лесею Патокою. Раніше вона розробляла сценічні аутфіти для Onuka, Джамали, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших українських знаменитостей.

[ + – ] Вікторія Апанасенко

Представниця України на конкурсі краси в США отримала одну з найголовніших нагород змагань та продемонструвала низку яскравих та ніжних образів, зокрема Вікторія вийшла на сцену в сукні з прапором України та костюмі "Воїна світла".

[ + – ] Вікторія Апанасенко Фото: Instagram @crystal.viktoria

Нагадаємо, представниці України не дозволили розповісти про війну зі сцени конкурсу.

Також Фокус писав про цькування Вікторії Апанасенко зі сторони росЗМІ.