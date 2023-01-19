"Мені не дали мікрофон": українці на "Міс Всесвіту" не дозволили розповісти про війну

Вікторія Апанасенко поділилася враженнями від спілкування з іноземними журналістами

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28-річна українська модель та "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко поділилася, що їй заборонили згадувати про війну. Представниця України розповіла про спілкування з іноземними журналістами та враження після такого досвіду.

В інтерв'ю для KP.UA Вікторія Апанасенко розповіла, що багатьох іноземних журналістів цікавила ситуація в Україні. Вона говорить:

"Деякі журналісти навіть питали, чи завершилася війна, що мене дуже дивувало. Я розповідала історії конкретних людей, показувала фотографії з Київської області, з тих місць, де була особисто. Запитували про мою дорогу, бо це унікальна історія для конкурсу. Вони були вражені, що я їхала три доби, частково під обстрілами, одна з важкими валізами", — поділилася Вікторія.

Модель зазначила, що від інших учасниць та організаторів не було жодного негативу. Проте, за її словами, на конкурсі так і не пролунала фраза, що Росія веде повномасштабну війну проти України.

"Фраза про те, що Росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала жодного разу. У мене було півторагодинне інтерв'ю, але взяли лише маленький шматок мого волонтерства. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород – Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене – ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що це взагалі тестове відео, і його потім показали у трансляції. Але мікрофон мені не дали", — сказала Апанасенко.

[ + – ] Нагорода Spirit of Carnival Award Фото: Скриншот Instagram @crystal.viktoria

Крім того, представниця України хотіла зі сцени розповісти про трагедію у Дніпрі, адже вона сталася якраз у день фіналу.

"Але я думала, що мене запросять на сцену для вручення нагороди, і я зможу щось сказати зі сцени. На жаль, не вийшло. Мені дуже шкода, мені від цього болить. Мені не дали навіть 20 секунд. Я не просила більшого. Мені дуже хотілося нагадати на велику аудиторію в прямому ефірі, що війна триває", — підсумувала Вікторія.

Нагадаємо, представниця Росії на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023" Анна Ліннікова розповіла про те, що українка Вікторія Апанасенко "втекла від неї" .

Також Фокус писав, що Вікторія Апанасенко розповіла про провокації Ліннікової на конкурсі краси у США.