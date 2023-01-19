"Мне не дали микрофон": украинке на "Мисс Вселенной" не разрешили рассказать о войне

Виктория Апанасенко поделилась впечатлениями от общения с иностранными журналистами

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28-летняя украинская модель и "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко поделилась, что ей запретили вспоминать о войне. Представительница Украины рассказала об общении с иностранными журналистами и впечатлениях после такого опыта.

В интервью для "KP.UA" Виктория Апанасенко рассказала, что многих иностранных журналистов интересовала ситуация в Украине. Она говорит:

"Некоторые журналисты даже спрашивали, завершилась ли война, что меня очень удивляло. Я рассказывала истории конкретных людей, показывала фотографии из Киевской области, из тех мест, где была лично. Спрашивали о моей дороге, потому что это уникальная история для конкурса. Они были поражены, что я ехала трое суток, частично под обстрелами, одна с тяжелыми чемоданами", — поделилась Виктория.

Модель отметила, что от других участниц и организаторов не было никакого негатива. Однако, по ее словам, на конкурсе так и не прозвучала фраза о том, что Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

"Фраза о том, что Россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли только маленький кусок моего волонтерства. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали", — сказала Апанасенко.

[ + – ] Награда Spirit of Carnival Award Фото: Скриншот Instagram @crystal.viktoria

Кроме того, представительница Украины хотела со сцены рассказать о трагедии в Днепре, ведь она произошла как раз в день финала.

"Но я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать со сцены. К сожалению, не получилось. Мне очень жаль, мне от этого болит. Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить на большую аудиторию в прямом эфире, что война продолжается", — подытожила Виктория.

Напомним, представительница России на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Анна Линникова рассказала о том, что украинка Виктория Апанасенко "убежала от нее". ﻿

Также Фокус писал, что Виктория Апанасенко рассказала о провокациях Линниковой на конкурсе красоты в США.