Національний костюм українки на "Міс Всесвіт-2023" визнано найкращим у світі

Наряд Вікторії Апанасенко обійшов 85 інших костюмів і став найкращим.

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Костюм "Воїн Світла", який "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко представила на конкурсі "Міс Всесвіт", став найкращим національним вбранням за підсумками онлайн-голосування, повідомив оргкомітет Miss Ukraine Univers. Загалом у переліку для голосування було 86 костюмів, за кількістю конкурсанток.

"Міс Всесвіт" @missuniverse оголосили Україну та наш костюм "Воїн світу" переможцем онлайн голосування за найкращий національний костюм. Костюм "Воїн Світла" символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає нас, мов войовничий Архангел Михайло, який захищає Україну з мечем. Тіло Вікторії в обладунках, але водночас вона несе світло через темряву, яка прийшла на наші землі з агресором", — ідеться в повідомленні.

Костюм був представлений ще в грудні минулого року. Його створила дизайнерка Леся Патока, яка працювала над ним чотири місяці. Раніше вона розробляла образи для Onuka, Джамали, гуртів "Бумбокс", Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

"В образі використано п'ять основних матеріалів і елементів. Монолітний комбінезон, що символізує броню, як друга шкіра, огортає Вікторію. Біла сукня, що складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло більше 10 метрів тканини, і створеної на сучасний лад крайки, тобто пояса. Костюм прикрашає головний убір із традиційними для України колосками. Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені синьо-золотими обладунками в кольорах українського прапора, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами", — описували костюм у пресрелізі.

Під час виступу Вікторія за допомогою спеціального механізму розправила крила.

У січні Апанасенко повідомила, що крила від костюма продала на аукціоні в США за 10,1 тис. доларів. Виручені гроші пішли на протези пораненим бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що конкурс "Міс Всесвіт" купила бізнес-вумен із Таїланду. Цього року його переможницею стала "Міс Всесвіт США" Р'Боні Габріель.