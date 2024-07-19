20-річна Аліна Пономаренко представить Україну на "Міс Всесвіт-2024" в Мексиці (фото)

Одеситка допомагає літнім людям, військовим, займається спортом та мріяла про перемогу в конкурсі краси. Фінал Miss Universe-2024 відбудеться наприкінці року.

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20-річна одеситка Аліна Пономаренко стала переможницею "Міс Всесвіт Україна-2024". Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Відбір проходив в онлайн-режимі, як і минулого року. Співбесіди тривали кілька місяців, а серед великої кількості претенденток були одружені/розлучені жінки, матері з дітьми. Тепер одеситка готуватиметься представити Україну на конкурсі "Міс Всесвіт".

"У такі складні і темні для нашої країни часи, ми не вважаємо доречним робити заходи розважального характеру. Проте наша мета — нагадати світові про Україну та неприпустимість повномасштабного вторгнення РФ до нашої держави", — зазначила пресслужба "Міс Всесвіт Україна".

Аліна Пономаренко

Переможниця конкурсу закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Аліна Пономаренко має великий досвід роботи моделлю. Раніше вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, який відбувся в Південній Кореї.

"Міс Всесвіт Україна-2024" створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на підтримку одеських бабусь і дідусів, які потребують допомоги, забезпечуючи їх медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності.

Преставниця України на "Міс Всесвіт-2024" зізналася, що готова працювати заради країни, яку любить.

"Я не могла й очікувати, що це станеться, хоча це було моєю найбільш заповітною мрією з дитинства. Дякую за віру в мене, за такий шанс!" — зазначила Аліна Пономаренко.

Аліна Пономаренко

Дівчина також активно допомагає військовим та є донором крові. Пономаренко займається спортом, зокрема, художньою гімнастикою та йогою. Вона багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.

Фінал конкурсу краси Miss Universe-2024 відбудеться наприкінці року у Мексиці.

Аліна Пономаренко

Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо вийшла заміж.

Також Фокус писав про політичний скандал з "Міс Всесвіт-2023".