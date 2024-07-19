20-летняя Алина Пономаренко представит Украину на "Мисс Вселенная-2024" в Мексике (фото)

Одесситка помогает пожилым людям, военным, занимается спортом и мечтала о победе в конкурсе красоты. Финал Miss Universe-2024 состоится в конце года.

Related video

20-летняя одесситка Алина Пономаренко стала победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024". Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

Отбор проходил в онлайн-режиме, как и в прошлом году. Собеседования длились несколько месяцев, а среди большого количества претенденток были женатые/разведенные женщины, матери с детьми. Теперь одесситка будет готовиться представить Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".

"В такие сложные и темные для нашей страны времена, мы не считаем уместным делать мероприятия развлекательного характера. Однако наша цель — напомнить миру об Украине и недопустимости полномасштабного вторжения РФ в наше государство", — отметила пресс-служба "Мисс Вселенная Украина".

Алина Пономаренко

Победительница конкурса закончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право". Алина Пономаренко имеет большой опыт работы моделью. Ранее она одержала победу на конкурсе "Мисс Одесса-2023" и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023, который состоялся в Южной Корее.

"Мисс Вселенная Украина-2024" создала социальную инициативу "Дерево любви", которая направлена на поддержку одесских бабушек и дедушек, нуждающихся в помощи, обеспечивая их медикаментами, продуктами питания и вещами первой необходимости.

Преставница Украины на "Мисс Вселенная-2024" призналась, что готова работать ради страны, которую любит.

"Я не могла и ожидать, что это произойдет, хотя это было моей самой заветной мечтой с детства. Спасибо за веру в меня, за такой шанс!" — отметила Алина Пономаренко.

Алина Пономаренко

Девушка также активно помогает военным и является донором крови. Пономаренко занимается спортом, в частности, художественной гимнастикой и йогой. Она много читает, любит писать стихи и играть на фортепиано.

Финал конкурса красоты Miss Universe-2024 состоится в конце года в Мексике.

Алина Пономаренко

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо вышла замуж.

Также Фокус писал о политическом скандале с "Мисс Вселенная-2023".