Мама вийшла заміж за найкращого друга свого сина, молодшого за неї на 25 років (фото)

42-річна мама семи дітей знайшла кохання там, де не очікувала — з 17-річним другом свого сина. Вона закрила очі на 25-річну різницю у віці та хвилю критики в соціальних мережах.

Related video

Емі Спаркс довго не вірила, що зустріне справжнє кохання, поки несподіване зізнання назавжди не змінило її життя. 42-річна жінка з Великої Британії вийшла заміж за Брайса — колишнього найкращого друга свого сина, який молодший за неї на чверть століття, пише The Sun.

Історія їхніх стосунків почалася п'ять років тому, коли син Емі, Айдін, познайомив маму зі своїм 17-річним другом. Попри значну різницю у віці, між жінкою та юнаком поступово зав'язалися особливі стосунки.

Перше зізнання

Переломний момент настав напередодні 18-річчя Брайса, коли він вирішив відкрити свої почуття.

"Я була вдома в ліжку, коли він написав мені в Snapchat: "Б'юся об заклад, ти не знала, але я закоханий у тебе". Мені було приємно, але сприймала його як дитину, адже він був другом сина. Я сказала, що це мені лестить, але він занадто молодий для мене", — згадує Емі, яка працює охоронцем.

Спочатку жінка категорично відкидала залицяння молодого чоловіка через велику різницю у віці. Однак протягом двох років Брайс не полишав спроб завоювати її серце. Зрештою, у лютому 2022 року сталося те, що кардинально змінило її ставлення.

Історія їхніх стосунків почалася п'ять років тому Фото: Jam Press

"Я побачила Брайса з іншою дівчиною. Коли вони поцілувалися, у мене виникло дивне відчуття. Раптом я зрозуміла, що закохана у 20-річного найкращого друга свого сина! Я шукала когось доброго та вірного, хто змусив би мене знову відчути себе підлітком. Задумалася, чи не відкидаю чудову людину лише через різницю у віці", — розповідає жінка.

Набравшись сміливості, Емі зателефонувала Брайсу зі словами: "Я знаю, що кілька років тому у тебе були почуття до мене, і не впевнена, чи ти досі відчуваєш те саме…". Брайс перебив і сказав, що кинув би все заради неї.

Благословення сина

Перед початком стосунків Емі вирішила поговорити з сином. Спочатку Айдін відреагував негативно, назвавши це "занадто дивним", але згодом змінив думку. Перше побачення пари відбулося в компанії Айдіна, який був присутній навіть під час їхнього першого поцілунку.

Через три місяці після початку стосунків пара переїхала жити разом, а наступного року одружилася. Їхній незвичайний союз прогнозовано викликав неоднозначну реакцію оточення. Зараз пара живе під одним дахом з сином Емі. Решта дітей жінки також схвалюють її вибір. Подружжя одружилося у жовтні 2023 року.

Подружжя одружилося у жовтні 2023 року Фото: Jam Press

Брайс зізнався, що цінує зрілість партнерки: "Мене цілком влаштовує відсутність дітей. Я розумію, що діти — це великий стрес. Емі не приймає нелогічних рішень, як це робила б молодша людина. Вона більш зріла".

Емі, своєю чергою, вражена зрілістю обранця, попри його молодий вік. "Він мудрий для свого віку — у нього стара душа. Зовсім не схожий на інших 22-річних", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська дизайнерка Наталка Буг переїхали із Києва в затишне село, де будує ферму. Вона провела невелику екскурсію будинком, датованим 11 століттям, щоб продемонструвати глядачам його переваги та недоліки.

Олена Мозгова висловилась про одностатеве весілля старшої доньки Зої.

Зірковий дует Енріке Іглесіас і Анна Курнікова готуються стати батьками вчетверте. Чутки про можливу вагітність відомої тенісистки почали ширитися ще на початку літа.