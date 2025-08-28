50-річний Іглесіас та 44-річна Курнікова чекають на четверту дитину – ЗМІ

Зірковий дует Енріке Іглесіас і Анна Курнікова готуються стати батьками вчетверте. Чутки про можливу вагітність відомої тенісистки почали ширитися ще на початку літа.

Джерела, близькі до оточення зіркової пари, підтвердили інформацію про вагітність 44-річної Анни Курнікової. За інформацією іспанського видання Hola!, колишня тенісистка народить до кінця року.

"Пара переповнена радістю від майбутнього поповнення. Анна почувається чудово, а Енріке не може дочекатися четвертої дитини", — розповідає джерело, близьке до пари.

Вагітність Курнікової

Чутки про можливу вагітність Курнікової почали ширитися ще на початку літа. Папараці зафіксували колишню спортсменку під час прогулянки з дітьми до школи в Маямі, де вона була одягнена у вільний спортивний одяг, який, як виявилося пізніше, приховував округлості.

Анна Курнікова з дітьми Фото: Hola!

Особливу увагу привернула відсутність Анни на історичному концерті Іглесіаса в Іспанії — першому за шість років виступі співака на батьківщині. Ймовірно, це сталося через медичні рекомендації щодо обмеження авіаперельотів для вагітних.

Анна Курнікова одягає великий одяг Фото: Hola!

Наразі 50-річний Енріке Іглесіас та Анна Курнікова виховують трьох дітей: 7-річних близнюків Люсі та Ніколаса, а також 5-річну доньку Мері.

Історія знайомства

Пара познайомилася у 2001 році під час зйомок музичного кліпу на пісню Escape, і відтоді їхні стосунки тривають вже понад два десятиліття.

Офіційне оголошення про народження четвертої дитини може відбутися лише після пологів, як це відбувалося під час попередніх вагітностей зірки. Тоді Іглесіас та Курнікова зберігали таємницю до останнього моменту.

Іглесіас та 44-річна Курнікова давно разом Фото: Hola!

"Вони завжди ставили сім'ю на перше місце і намагаються захистити приватність своїх дітей", — пояснює інсайдер.

Життя на острові

Родина мешкає на ексклюзивному острові Індіан-Крік у Маямі, де їхніми сусідами є Джефф Безос та Іванка Трамп. Попри світову славу обох батьків, вони ведуть спокійний сімейний спосіб життя, зосереджуючись на вихованні дітей.

Енріке Іглесіас у нещодавньому інтерв'ю зізнався: "Я у режимі релаксу вдома з дітьми, насолоджуюся тим, як відвожу їх до школи та спостерігаю, як вони ростуть. Вони змінюються так швидко, що за 24 години вже встигають подорослішати. Я не хочу пропустити жодної миті".

