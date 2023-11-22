Енріке Іглесіас зганьбився на спільному концерті з Рікі Мартіном і Pitbullem

Енріке Іглесіаса розкритикували в Тік-тоці

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Шанувальники 48-річного іспанського співака Енріке Іглесіаса розкритикували його за дивну поведінку на концертах та фальшивий спів. В мережі активно публікують відео на яких співак забуває слова своїх пісень, дивно поводиться, а потім взагалі лягає посеред сцени.

Все це відбувається на концерті у Північній Америці у рамках гастрольного туру The Trilogy Tour з Рікі Мартіном і Pitbull.

Шанувальники співака розповідають, що на виступі Енріке Іглесіас часто забував слова, не попадав у ноти і взагалі майже не виступає.

На одному із концертів співак взагалі ліг посеред сцени у той час як його пісні співали присутні гості у залі.

Один із шанувальників написав допис в якому зазначив, що заплатив за концерт 600 доларів (понад 22 тисячі гривень) за два квитки і навіть не почув, як співає Іглесіас.

В свою чергу на відео, які співак публікує в своєму інстаграмі співак показує, як шанувальники з захватом його зустрічають. На що шанувальники одразу відреагували.

"Буквально кожне відео, яке я бачив на його офіційній сторінці, показує, як він незграбно танцює, а натовп співає. Він не співає".

"Кожне відео у TikTok про концерт було поганим!"

"Я бачив у тік-тоці відео, де чути дуже потворний спів".

"Мені шкода цього хлопця. Яке розчарування бачити його під наркотиками".

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