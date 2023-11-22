Энрике Иглесиас опозорился на совместном концерте с Рики Мартином и Pitbullem

Энрике Иглесиаса раскритиковали в Тик-токе

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Поклонники 48-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса раскритиковали его за странное поведение на концертах и фальшивое пение. В сети активно публикуют видео, на которых певец забывает слова своих песен, странно ведет себя, а потом вообще ложится посреди сцены.

Все это происходит на концерте в Северной Америке в рамках гастрольного тура The Trilogy Tour с Рики Мартином и Pitbull.

Поклонники певца рассказывают, что на выступлении Энрике Иглесиас часто забывал слова, не попадал в ноты и вообще почти не выступает.

На одном из концертов певец вообще лег посреди сцены, в то время как его песни пели присутствующие гости в зале.

Один из поклонников написал публикацию, в котором отметил, что заплатил за концерт 600 долларов (более 22 тысяч гривен) за два билета и даже не услышал, как поет Иглесиас.

В свою очередь на видео, которое певец публикует в своем инстаграмме, певец показывает, как поклонники с восторгом его встречают. На что поклонники сразу отреагировали.

"Буквально каждое видео, которое я видел на его официальной странице, показывает, как он неуклюже пляшет, а толпа поет. Он не поет".

"Каждое видео в TikTok о концерте было плохим!"

"Я видел в ток-токе видео, где слышно очень безобразное пение".

"Мне жалко этого парня. Какое разочарование видеть его под наркотиками".

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