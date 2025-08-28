50-летний Иглесиас и 44-летняя Курникова ждут четвертого ребенка — СМИ

Звездный дуэт Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся стать родителями в четвертый раз. Слухи о возможной беременности известной теннисистки начали распространяться еще в начале лета.

Related video

Источники, близкие к окружению звездной пары, подтвердили информацию о беременности 44-летней Анны Курниковой. По информации испанского издания Hola!, бывшая теннисистка родит до конца года.

"Пара переполнена радостью от предстоящего пополнения. Анна чувствует себя прекрасно, а Энрике не может дождаться четвертого ребенка", — рассказывает источник, близкий к паре.

Беременность Курниковой

Слухи о возможной беременности Курниковой начали распространяться еще в начале лета. Папарацци запечатлели бывшую спортсменку во время прогулки с детьми в школу в Майами, где она была одета в свободную спортивную одежду, которая, как оказалось позже, скрывала округлости.

Анна Курникова с детьми Фото: Hola!

Особое внимание привлекло отсутствие Анны на историческом концерте Иглесиаса в Испании — первом за шесть лет выступлении певца на родине. Вероятно, это произошло из-за медицинских рекомендаций по ограничению авиаперелетов для беременных.

Анна Курникова надевает большую одежду Фото: Hola!

Сейчас 50-летний Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают троих детей: 7-летних близнецов Люси и Николаса, а также 5-летнюю дочь Мэри.

История знакомства

Пара познакомилась в 2001 году во время съемок музыкального клипа на песню Escape, и с тех пор их отношения продолжаются уже более двух десятилетий.

Официальное объявление о рождении четвертого ребенка может состояться только после родов, как это происходило во время предыдущих беременностей звезды. Тогда Иглесиас и Курникова хранили тайну до последнего момента.

Иглесиас и 44-летняя Курникова давно вместе Фото: Hola!

"Они всегда ставили семью на первое место и стараются защитить приватность своих детей", — объясняет инсайдер.

Жизнь на острове

Семья живет на эксклюзивном острове Индиан-Крик в Майами, где их соседями являются Джефф Безос и Иванка Трамп. Несмотря на мировую славу обоих родителей, они ведут спокойный семейный образ жизни, сосредотачиваясь на воспитании детей.

Энрике Иглесиас в недавнем интервью признался: "Я в режиме релакса дома с детьми, наслаждаюсь тем, как отвожу их в школу и наблюдаю, как они растут. Они меняются так быстро, что за 24 часа уже успевают повзрослеть. Я не хочу пропустить ни одного мгновения".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Возлюбленная Энрике Иглесиаса впервые за два года появилась на публике.

Энрике Иглесиас опозорился на совместном концерте с Рики Мартином и Pitbullem.

Кроме того, Анна Курникова показала всех детей Энрике Иглесиаса.