Олена Мозгова висловилась про одностатеве весілля старшої доньки Зої (фото)

Українська продюсерка розповіла про свою позицію щодо сексуальної орієнтації старшої доньки Зої, яка зустрічається з дівчиною Юлією й недавно зробила камінгаут. Вона стверджує, що не бачить у цьому проблеми.

Related video

Олена Мозгова раніше зізналась, що знала про стосунки Зої з її коханою ще до того, як дівчина оголосила про це публічно. Продюсерка схвально поставилася до вибору доньки й спілкується з її партнеркою. Ба більше, у них є спільний сімейний чат.

Ймовірне весілля доньки Мозгової

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк продюсерка розповіла, чи збираються дівчата одружуватись у Європі, де існує юридична можливість оформити їхній союз.

"Вони приїжджали, ми познайомились. Прекрасна, розумна, інтелектуальна дівчина. Не дурепа… Не знаю [чи планують весілля]. Всі вирішили, може, війни дочекатися кінця все ж таки. Поки немає таких планів", — прокоментувала Мозгова.

Зоя Мозгова перебуває у стосунках з дівчиною Фото: Instagram

Перед цим Олена наголошувала, що для неї як матері важливо, аби її доньки були щасливими та здоровими.

Одностатеві стосунки Зої

Зоя, старша донька Олени Мозгової, публічно розказала про свою сексуальну орієнтацію в Instagram. Вона опублікувала романтичні фотографії з коханою Юлією на тлі швейцарських Альп. Закохані дівчата на знімках обіймалися та цілувалися. Пізніше вони заявили про заручини.

Зоя чесно зізналася, що рішення публічно зізнатися про свою орієнтацію далося їй непросто, але вона щаслива, що наважилась на це.

"Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими", — поділилася своїми роздумами донька відомої продюсерки.

Зоя Мозгова нещодавно заручилась Фото: Instagram

Вона звернулася до підписників із закликом: "Займайтеся коханням, а не війною!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Мозгова публічно відреагувала на камінг-аут своєї старшої доньки Зої.

Продюсерка також заявила про насильство з боку Олександра Пономарьова. Виявилося, що в тих стосунках було фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.

Крім того, Мозгова пояснила суть конфлікту з Камалією — та розказала про підлу зраду подруги.