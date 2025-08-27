Елена Мозговая высказалась об однополой свадьбе старшей дочери Зои (фото)

Украинская продюсерша рассказала о своей позиции относительно сексуальной ориентации старшей дочери Зои, которая встречается с девушкой Юлией и недавно сделала каминг-аут. Она утверждает, что не видит в этом проблемы.

Елена Мозговая ранее призналась, что знала об отношениях Зои с ее возлюбленной еще до того, как девушка объявила об этом публично. Продюсерша одобрительно отнеслась к выбору дочери и общается с ее партнершей. Более того, у них есть совместный семейный чат.

Вероятная свадьба дочери Мозговой

В интервью журналистке Алине Доротюк продюсер рассказала, собираются ли девушки жениться в Европе, где существует юридическая возможность оформить их союз.

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка. Не дура… Не знаю [планируют ли свадьбу]. Все решили, может, войны дождаться конца все же. Пока нет таких планов", — прокомментировала Мозговая.

Зоя Мозговая состоит в отношениях с девушкой Фото: Instagram

Перед этим Елена отмечала, что для нее как матери важно, чтобы ее дочери были счастливыми и здоровыми.

Однополые отношения Зои

Зоя, старшая дочь Елены Мозговой, публично рассказала о своей сексуальной ориентации в Instagram. Она опубликовала романтические фотографии с любимой Юлией на фоне швейцарских Альп. Влюбленные девушки на снимках обнимались и целовались. Позже они заявили о помолвке.

Зоя честно призналась, что решение публично признаться о своей ориентации далось ей непросто, но она счастлива, что решилась на это.

"Это может показаться банальным, но иногда самые простые вещи, такие как открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся прекрасными", — поделилась своими размышлениями дочь известной продюсерши.

Зоя Мозговая недавно обручилась Фото: Instagram

Она обратилась к подписчикам с призывом: "Занимайтесь любовью, а не войной!".

