Мировые войны вырастают из мелких: как политики без плана, но с культом начинают глобальные конфликты

Мировые войны начинаются одинаково: лидеры переоценивают себя, недооценивают последствия и начинают войны без четкого плана (как Путин).

Чтобы это остановить, лидеры должны общаться между собой, сотрудничать и не бояться выглядеть слабыми. Даже маленькая война может перерасти в мировой конфликт, The Economist.

В 1914 году кайзер Вильгельм II начал войну без плана и недооценил последствия. Это закончилось мировой войной. Путин рассчитывал на 2–3 дня, но получил годы войны и миллионные потери. Трамп ожидал легкую войну с Ираном — вместо этого получил удар по глобальной экономике.

В Германии перед Первой мировой национализм совмещал веру в государство и культ армии. Сегодня так действуют Россия и Китай. Великие державы снова смотрят друг на друга как на угрозу.

Раньше Британия и Франция боялись Германии. Теперь США и Китай подозревают друг друга в попытке задушить экономическое развитие.

Решения принимают конкретные люди и их личные истории имеют значение. Путин во время ковидной изоляции писал тексты об "историческом праве" России на Украину и оправдывал войну через историю IX века.

Си Цзиньпинь в подростковом возрасте пережил публичные избиения и унижения во время Культурной революции — теперь он говорит о "веке унижения", который надо реваншировать.

Трамп еще в 38 лет говорил, что может возглавить ядерные переговоры США и СССР, потому что "достаточно полтора часа, чтобы разобраться в ракетах".

Технологии сокращают время на принятие решений. В 1914 железные дороги заставили страны спешить с мобилизацией. Сегодня ядерное оружие и ИИ могут сократить это время с недель до минут.

Еще одна проблема: персонализация власти. Путин, Си, Трамп, Ким Чен Ын строят культ себя и боятся выглядеть слабыми больше, чем боятся последствий войны. А коррупция только подталкивает к конфликтам.

Лидеры должны общаться между собой, встречаться и сотрудничать там, где могут. Китай, например, просто игнорирует звонки Пентагона.

Лидеры должны уметь сдерживать противника, выигрывать время и не допускать эскалации. Но даже сейчас военные в Китае изучают войну в Украине не чтобы избежать ее, а чтобы выиграть следующую.

Как показал 1914 год: даже маленькая война может быстро стать большой.

