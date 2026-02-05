Резервы исчерпаны, но деньги есть: как и почему Кремль рассчитывает воевать до 2028 года

Россия может имитировать переговоры и не идти на мир весь 2026 год и даже вплоть до 2028-го. Это подтверждает исследование KSE Institute.

В 2021-2025 годах Россия потратила $580-600 млрд на военный и силовой сектор. В 2026 году она закладывает $166,8 млрд, почти 40% федерального бюджета, на войну и урезает социальные и экономические расходы.

В начале 2022 года Россия имела около $250 млрд ликвидных резервов. Эти средства фактически исчерпаны.

Сейчас Москва тратит $75-100 млрд в год и занимает деньги внутри страны под 16% годовых.

Нефть и газ до сих пор оплачивают военные расходы, но с большими скидками.

До полномасштабной войны Россия зарабатывала $230-300 млрд в год на экспорте энергоносителей. Теперь — $180-200 млрд, несмотря на ценовые ограничения и более длинные логистические маршруты. Это падение заставляет повышать налоги и увеличивать долги.

Россия больше не покрывает войну "лишними" деньгами.

Ликвидная часть "фонда национального благосостояния" сократилась более чем вдвое с 2022 года. Бюджет 2026 года предусматривает дефицит $56 млрд, который покрывают преимущественно внутренними заимствованиями.

Торговлю Россия перебросила через третьи страны, "теневой флот" дальше доставляет нефть, посредники имеют низкие риски и получают сверхприбыли. Пока эта схема работает, Россия находит деньги на войну.

