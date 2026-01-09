Мир с "Орешником" в руке: чего добивается Путин своими ракетными ударами и чем должны ответить украинцы

Ракета за ракетой, удар за ударом россияне бьют по Киеву. "Орешник" запустили где-то по газовому хранилищу на Львовщине.

В своем желании показать, что они не боятся Америки и якобы "хотят мира", россияне вытащили весь арсенал: дроны, ракеты, болванки. Все чтобы запугать Украину и мир, показать, на что они способны.

На самом деле эти обстрелы говорят гораздо откровеннее об истинной цели Путина.

Это не мир. Это желание полного уничтожения Украины, без учета человеческих жизней.

На следующей неделе в Киеве и по всей стране прогнозируют до -20. Именно под это они и запускают одну из крупнейших комбинированных атак. Оставить людей без света, воды и отопления.

В больной логике Путина и его окружения это называется "принудить к миру". На самом деле это означает — уничтожить.

Да, мы должны стремиться к миру.

Но настоящий, окончательный мир наступит только тогда, когда Россия больше не сможет всю ночь обстреливать Киев, сносить ракетами подъезды жилых домов в Кривом Роге, Харькове или Тернополе, запугивать всю страну "Орешником".

Несмотря на все это, мы должны продолжать жить. Ходить на работу. Обнимать родных.

Я хочу поблагодарить Силы обороны Украины. Им сейчас невероятно трудно. Они ежедневно, без остановки, защищают нас — ценой собственных жизней.

Пожалуйста, сделайте для них что-то конкретное. То, где вы наиболее эффективны. Поддержите их финансово. Откройте банку. Это действительно важно.

И после каждой, даже самой темной ночи с десятками ракет, дронов, больных попыток убить, разрушить энергетику или запугать наступает рассвет. Выходит солнце. Я в это верю. И мы все над этим работаем. Каждый из нас. Каждый на своем месте.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

