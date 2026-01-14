Террор на "Новой почте": что хотела показать Россия ударом в Харькове

Россия пытается нас сломать. Бизнес, людей, институты, веру в будущее.

Именно поэтому она попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты". Почти полностью уничтожила грузовой терминал и частично почтовый.

Терминал и здания восстановят. Людей, которых убила Россия, вернуть невозможно.

Потому что Россия считает, что у Украины не должно быть будущего. Для многих из нас "Новая почта" — это о стойкости. Это о работе в Константиновке, Покровске, прифронтовых городах.

О том, что даже в войне людям доставляют посылки, а вместе с ними нормальность и веру, что жизнь продолжается.

Россия хочет это забрать и перечеркнуть. Сказать: вести бизнес — нельзя, быть эффективными — нельзя, строить будущее — нельзя.

В результате этого удара погибли четверо работников "Новой почты": двое сотрудников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора. Еще четверо ранены — трое работников сортировочного центра и один водитель. Они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Это были люди, которые просто делали свою работу. И именно поэтому Россия ударила по ним.

Давайте поддержим "Новую почту". Давайте заказывать доставку, благодарить работников в отделениях, говорить им слова поддержки. Они делают огромную работу и держат уровень сервиса, которым пользуется вся страна.

Россия хочет это все уничтожить, но ей это не удастся.

