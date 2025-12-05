Бессилие Европы: почему об окончании войны в Украине договариваются без участия ЕС

Европа не может полагаться на ЕС для обороны Украины. Она нуждается в помощи НАТО.

Вашингтон и Москва определяют политику безопасности Европы сегодня. В то же время ЕС не может этому помешать, поскольку не имеет достаточных рычагов влияния. Марк Чемпион для Bloomberg описывает это на фоне утечки 28-пунктного мирного плана, который должен был урегулировать войну в Украине.

Во-первых, корень проблемы в самой архитектуре безопасности ЕС. Институты движутся слишком медленно. Любое решение требует единодушия 27 правительств, и этого достаточно, чтобы система остановилась. Бельгия блокирует использование замороженных российских активов, Венгрия отказывается поддерживать шаги против Кремля. В такой конструкции ЕС физически не успевает реагировать на темп войны.

Во-вторых, Европа входит в войну без материальной базы. Китай контролирует большинство редкоземельных ресурсов, США в октябре этого года вложили $400 млн в собственное производство. ЕС не имеет ни одной шахты, ни одного завода и ни одного оборонного производства нужных компонентов.

Без изменения этой архитектуры и реального наращивания оборонных возможностей Европа рискует, что за ее безопасность и дальше будут договариваться без ее участия.

