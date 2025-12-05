Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Бессилие Европы: почему об окончании войны в Украине договариваются без участия ЕС

Украине не стоит надеяться на помощь Европы, которая вряд ли сама себе в состоянии помочь в случае войны, пишет экономист Тимофей Милованов. У нее нет ни политических рычагов влияния на США и Россию, решающих ее судьбу, ни своей материальной базы для оборонной промышленности.

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
Экономист, политик
0
Флаги ЕС и Украины
Способна ли Европа по-настоящему помочь Украине? | Фото: Getty Images

Европа не может полагаться на ЕС для обороны Украины. Она нуждается в помощи НАТО.

Вашингтон и Москва определяют политику безопасности Европы сегодня. В то же время ЕС не может этому помешать, поскольку не имеет достаточных рычагов влияния. Марк Чемпион для Bloomberg описывает это на фоне утечки 28-пунктного мирного плана, который должен был урегулировать войну в Украине.

Во-первых, корень проблемы в самой архитектуре безопасности ЕС. Институты движутся слишком медленно. Любое решение требует единодушия 27 правительств, и этого достаточно, чтобы система остановилась. Бельгия блокирует использование замороженных российских активов, Венгрия отказывается поддерживать шаги против Кремля. В такой конструкции ЕС физически не успевает реагировать на темп войны.

Відео дня

Во-вторых, Европа входит в войну без материальной базы. Китай контролирует большинство редкоземельных ресурсов, США в октябре этого года вложили $400 млн в собственное производство. ЕС не имеет ни одной шахты, ни одного завода и ни одного оборонного производства нужных компонентов.

Без изменения этой архитектуры и реального наращивания оборонных возможностей Европа рискует, что за ее безопасность и дальше будут договариваться без ее участия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Откуда ЕС будет брать деньги для Украины в следующие два года: названы три варианта
Откуда ЕС будет брать деньги для Украины в следующие два года: названы три варианта