Как выдержать блэкауты: несколько советов по сохранению психологической устойчивости

Блэкауты в этом году будут. Уже есть. Как готовиться? Прежде всего, ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему.

Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и так далее — критически важно. Но это все уже проходили. И знают, что делать. Прямо по списку. У каждого свой.

А вот что действительно будет сложно — это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвертый год и бомбардировки городов и сел усиливается. Поэтому надо готовиться психологически.

Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную еду, опаздывать на работу, стоять в пробках, бояться обстрелов. Меня, вас будет все бесить. Мы будем ссориться с коллегами, раздражаться по пустякам, чувствовать подавленность, особенно сейчас, когда дни короче и солнца меньше. Но мы помним, мы должны помнить — что причина здесь Россия, Путин, российская армия. А не кто-то другой.

Поэтому начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое — это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что все под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и время поспать после обстрела, а иногда просто погулять по улице. Для каждого будет что-то свое. Но управлять своим психическим состоянием можно, и тренировать его тоже можно.

Для меня работают "оазисы". Вещи, которые меня восстанавливают. Иногда это книга. Друзья. Собаки. Бывает, что это баня или бассейн.

Вы можете найти свои "оазисы". Важно чтобы они были постоянно с вами, а не раз в месяц.

Мне всегда помогает двигаться. Ученые говорят — наука подтверждает, что движение помогает восстанавливаться физически и ментально. Пробежка на 30 минут, час прогулки, йога или спортзал. Это снижает уровень кортизола, повышает дофамин и реально помогает держаться.

И все же не забывайте о простых вещах: заряженные пауэрбанки, фонарики, запас воды, аптечку, теплую одежду, свечи. У меня все это есть. Это база, которая дает мне ощущение контроля. Может хоть и где-то обманчивое, но усиливает мое спокойствие.

Россия хочет, чтобы мы истощились и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми.

Спасибо вам! Спасибо ВСУ!

