Поддержка Украины в Центральной Европе действительно пошатнулась, но регион не упал в объятия Москвы.

Как пишет Kyiv Independent, избирательные сдвиги являются реальностью, однако большинство лидеров и дальше ориентируются на НАТО и ЕС и признают, что Россия — это реальная угроза.

В Чехии популист Андрей Бабиш одержал убедительную победу. Он не благосклонно относится к инициативе по сбору боеприпасов для Украины и заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС. Несмотря на это, его партия ANO заявляет, что Чехия остается в НАТО и ЕС.

Крайне правая SPD набрала менее 8% и заняла лишь пятое место, а партия "Мотористы", несмотря на скепсис относительно помощи Украине, тоже признает, что Россия представляет угрозу.

В Польше новоизбранный президент Кароль Навроцкий говорит об исторических обидах и скептически относится к быстрому вступлению Украины в ЕС и НАТО. В то же время он и партия "Право и справедливость" остаются на позициях, что Россия является врагом, а военная помощь Украине должна продолжаться. Настроения в обществе стали более критическими, но не пророссийскими.

В Словакии и Венгрии ситуация разная. Премьер Роберт Фицо приблизил Братиславу к мини-блоку Виктора Орбана, хотя еще недавно Словакия передавала Украине самолеты, артиллерию и системы ПВО.

Сам Орбан остается ближайшим союзником Кремля в ЕС, но его партия Fidesz сейчас отстает в опросах от новой партии Tisza, которую возглавляет Петер Мадьяр. Выборы состоятся в апреле 2026 года.

Есть и противоположная тенденция — либеральное контрнаступление. В Румынии в мае победил проевропейский кандидат Никушор Дан, который одолел праворадикала Георге Симиона.

В Молдове в сентябре проевропейские партии снова победили пророссийские силы. А в Словакии партия "Прогрессивная Словакия" обгоняет "Смер" Фицо, тогда как партнеры Фицо стремительно теряют поддержку.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

