На растяжке между Киевом и Москвой — отвернется ли Центральная Европа от Украины
Выборы в Чехии с победой противников помощи Украине вроде бы подчеркивают тенденцию отхода Центральной Европы от Киева. На самом деле, как подчеркивает экономист Тимофей Милованов, все не так фатально, далеко не везде побеждают правые радикалы, да и те, кто побеждают, не видят Россию другом.
Поддержка Украины в Центральной Европе действительно пошатнулась, но регион не упал в объятия Москвы.
Как пишет Kyiv Independent, избирательные сдвиги являются реальностью, однако большинство лидеров и дальше ориентируются на НАТО и ЕС и признают, что Россия — это реальная угроза.
В Чехии популист Андрей Бабиш одержал убедительную победу. Он не благосклонно относится к инициативе по сбору боеприпасов для Украины и заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС. Несмотря на это, его партия ANO заявляет, что Чехия остается в НАТО и ЕС.
Крайне правая SPD набрала менее 8% и заняла лишь пятое место, а партия "Мотористы", несмотря на скепсис относительно помощи Украине, тоже признает, что Россия представляет угрозу.
В Польше новоизбранный президент Кароль Навроцкий говорит об исторических обидах и скептически относится к быстрому вступлению Украины в ЕС и НАТО. В то же время он и партия "Право и справедливость" остаются на позициях, что Россия является врагом, а военная помощь Украине должна продолжаться. Настроения в обществе стали более критическими, но не пророссийскими.
В Словакии и Венгрии ситуация разная. Премьер Роберт Фицо приблизил Братиславу к мини-блоку Виктора Орбана, хотя еще недавно Словакия передавала Украине самолеты, артиллерию и системы ПВО.
Сам Орбан остается ближайшим союзником Кремля в ЕС, но его партия Fidesz сейчас отстает в опросах от новой партии Tisza, которую возглавляет Петер Мадьяр. Выборы состоятся в апреле 2026 года.
Есть и противоположная тенденция — либеральное контрнаступление. В Румынии в мае победил проевропейский кандидат Никушор Дан, который одолел праворадикала Георге Симиона.
В Молдове в сентябре проевропейские партии снова победили пророссийские силы. А в Словакии партия "Прогрессивная Словакия" обгоняет "Смер" Фицо, тогда как партнеры Фицо стремительно теряют поддержку.
