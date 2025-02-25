Союз США и России подтвержден. Как голосование в ООН разоблачило Трампа

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США могли просто воздержаться в ООН по резолюции против России. Вместо этого они сознательно проголосовали вместе с ней. Стали на ее сторону, демонстративно!

Это уже не просто риторика или политический театр. Это действия, которые почти не оставляют места для двусмысленности.

Это прямое "пошел на х...й" остальному демократическому миру.

По крайней мере, именно так это выглядит для меня из Украины.

Многие здесь не видят никакой гениальной стратегии мира, уж как ни старайся придумывать объяснения. Они видят сделку.

Какую именно? И ждать ответа долго не придется.

Новый союз? Фото: Getty Images

Последствия могут быть серьезными. Если соглашение существует, то после (попытки?) расчленения Украины (если получится) новоиспеченные союзники будут двигаться дальше — как минимум на Восточную Европу.

Надеюсь, что ошибаюсь, что преувеличиваю и драматизирую. Но признаки — и открытые, и кулуарные — слишком очевидны.

Если действительно есть стратегия мира для Европы, которая не предусматривает сдачи Украины России, то США должны доказать это — и быстро. (Бывшие?) союзники в ЕС в отчаянии и не верят своим глазам.

Конфликт между Трампом и Зеленским относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности теперь отходит на второй план. Сейчас вырисовывается большая картина — там, где США и Россия оказались по одну сторону, а остальной Запад — по другую.

Или я преувеличиваю?

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