Не Третья мировая, а Первая глобальная: частью чего является война в Украине и почему уменьшается риск большого конфликта

НЕ "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ", А "ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ"?

Не только генералы обычно готовятся к прошлой войне. Политики и аналитики также. Возможно, это касается и самой формулировки "мировая война", которую мы пытаемся наложить на текущие события, используя в качестве шаблона паттерны двух прошлых мировых войн.

Федерико Фубини, заместитель главного редактора Corriere della Sera, считает, что в современных событиях тех паттернов не найти — по крайней мере в том смысле, что сейчас нет двух четких блоков государств, которые бы воевали друг с другом по всему земному шару.

Вместо этого в мире происходит целый ряд локальных конфликтов (за последние четыре года в них было втянуто более 50 стран с совокупным населением более половины человечества) и в каждом из них есть собственное распределение противоборствующих сторон, что иногда прямо противоречит распределению тех же государств на противоборствующие стороны в других конфликтах.

Відео дня

Например, Россия и Иран поддерживают противоположные стороны в конфликте в Судане, но являются союзниками против Украины. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты так же поддерживают противоположные стороны в Судане, но те и те страдают от иранских дронов. Турция является важным источником финансирования войны против Украины, потому что покупает много российской нефти, но является врагом Москвы в Ливии. США считают Россию врагом из-за ее потенциального союза с Китаем, но на самом деле помогают ей в войне против Киева.

Важно

Третья мировая война уже началась: историк назвал дату и явные признаки

Это все примеры Фубини, которые могут не для всех выглядеть одинаково убедительными (особенно последний — здесь явно все сложнее). Но важен его следующий и более общий тезис: это не Третья мировая война, а Первая глобальная ("No, non è la Terza guerra mondiale. Questa è la Prima guerra globale").

Вполне возможно, что глобализированный мир действительно обусловливает новые паттерны и войны, и, шире, глобальной политики, которые нам до сих пор трудно постичь. Отсюда — хорошо знакомая нам сногсшибательная двойственность на нашем континенте: Россия ведет с Украиной геноцидную войну, но до недавнего времени прокачивала через это враждебное ей государство свою нефть; ЕС в этой же войне финансирует Украину, но страны ЕС продолжают тратить миллиарды евро на покупку различной продукции в России (сжиженный газ, металлургия, удобрения); санкции против России вводятся тысячами, а западные технологические товары продолжают попадать в российское оружие.

Хорошая новость в том, что риск настоящей "Третьей мировой", по паттернам первых двух, эта пестрая картина скорее уменьшает. Плохая новость в том, что локальные конфликты в такой "диффузной" ситуации легче превращаются в изнурительные войны неопределенной продолжительности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно