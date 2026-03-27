50–60% на завершение войны в этом году: когда закроется очередное окно для заключения мира
Война в Персидском заливе дала новый толчок развитию неприятных событий — и в то же время создала новые возможности, которыми, конечно, еще надо воспользоваться. Блогер Тимофей Милованов уверен, что есть 50–60% шансов на окончание войны в Украине до конца года, а если нет, то она может продлиться еще год или два...
Есть 50-60% шанса на конец войны в Украине в этом году. Не через неделю, но до выборов в ноябре в США. Если это окно закроется, война может продолжаться еще 1–2 года — с серьезными последствиями для Украины и Европы.
Россия использует войну в Иране, чтобы эскалировать. Удар по украинским городам она нанесла днем, когда люди были на работе и в дороге. Это сделало атаку более смертоносной.
Мир не понимает, что война не изолирована. Россия и Иран координируются между собой: обмениваются разведданными, технологиями и военными решениями.
Россия использует дроны значительно интенсивнее, чем Иран. Пока что. Чтобы это остановить, надо бить по российским цепочкам поставок. Прежде всего санкционировать электронику и вводить вторичные санкции против тех, кто помогает производству дронов в России и Иране.
США осторожно формулируют риторику в отношении России, чтобы не провоцировать эскалацию. Отделяют слова от действий [санкций]. Но этого недостаточно. Нужно большее давление.
Мир не выдержит нескольких затяжных войн одновременно — в Украине и Персидском заливе, это ударит по мировой экономике.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно