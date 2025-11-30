Первая война нового типа: как Россия уже проиграла битву за Крым и при чем здесь британские технологии

Россия вмешивается во внутренние дела соседнего государства под предлогом защиты культурно связанного с ним меньшинства. Когда получает резкий отпор, проводит интервенцию, ожидая "легкой прогулки" и аннексии земель более слабого соседа. Зато против самой России начинают военную операцию мощные государства мира, которые стремятся защитить "больного человека Европы". Центральной локацией указанных событий становится Крым. Фокус разбирался в причинах и исторических последствиях Крымской войны.

Несмотря на риторику Кремля, которая сводит борьбу с "англосаксами" чуть ли не к историческим корням самой России, на самом деле эта страна в любых ее формах ни разу не воевала в классическом смысле этого слова с Соединенными Штатами Америки. А с Великобританией Российская империя вступила в прямой военный конфликт лишь однажды — это произошло 172 года назад на территории современной Украины.

Россия становится чужой в свободной Европе

Середина ХІХ века — это был период, когда Россия властвовала в Европе. В соответствии с системой Меттерниха, которая была сформирована на Венском конгрессе в 1815 году, все основные решения в Европе принимались странами Священного союза — это Россия, Австрия и Пруссия. Эти три государства стали властителями континентальной Европы, а Великобритания со своего острова сбалансировала ситуацию в глобальном масштабе. Франция же, после поражения в Наполеоновских войнах, оставалась униженным государством.

Однако все изменил 1848 год, когда народы Европы восстали против угнетения и закостенелого консервативного порядка в целом. Россия же выступила основным "жандармом", пытаясь подавить бунты за свободу народов или усиление прав человека в целом. В частности, помогла подавить восстание венгров против правления своего союзника Австрии. Во многих странах революция победила и к власти пришли демократические правительства (сейчас, правда, такой тип правления скорее бы назвали олигархическим). Это сблизило многие государства континентальной Европы с Великобританией, в которой похожая форма правления установилась еще в конце XVII века.

Новые реалии — старая тактика

В тогдашней столице Санкт-Петербурге не желали признавать новые реалии и продолжили продвигать свою повестку на регионы, которые считали принадлежащими к своей сфере интересов. Такими россияне считали территории Османской империи — некогда грозной силы, которая теперь считалась "больным человеком Европы".

Россия использовала против этой некогда могущественной империи уже проверенную на Речи Посполитой тактику — защиту православного населения, которого на территории Порты было немало. В частности Россия вмешалась в конфликт вокруг контроля за доступом к Святым местам в Иерусалиме, настаивая на усилении влияния именно местной Православной общины. В Стамбуле трактовали такое вмешательство как нарушение собственного суверенитета. Вспыхнул конфликт, который вел к очередной русско-турецкой войне.

За предыдущие полтора века Российская и Османская империи провели ряд войн, которые начинались по схожему сценарию — небольшой конфликт, который перетекал в полноценную войну. После неудачного Прутского похода 1711 года Россия регулярно побеждала в таких войнах. Каждая из этих побед заканчивалась территориальными приобретениями России, которая таким способом получила власть над территориями Кавказа, Восточного и Северного Причерноморья. Теперь же в Санкт-Петербурге претендовали на контроль над Западным Причерноморьем и возможно даже достижение давней мечты русских царей — взятие Константинополя, который издавна являлся центром мирового Православия.

План был прост — Россия, которая обладала армией с явно более мощным потенциалом, разгромит войска Порты и снова получит новые территории, отрезав их у больной империи. Однако в Зимнем дворце не учли новых геополитических реалий, которые наступили в Европе после бурного 1848 года. На западе континента сложился консенсус в желании остановить российскую экспансию и желании оказывать помощь слабым врагам России. Революция сблизила Великобританию и Францию. Последняя хотела покончить с наследием Наполеоновских войн и снова вернуться в когорту "сильных мира сего". Интересно, что во Франции тогда правил тоже Наполеон, который приходился племянником тому самому Наполеону, который уже воевал с Россией в 1812 году.

Великобритания вступала в "большую игру" с Россией — противостояние между двумя крупнейшими империями за влияние на континенте и в мире. Профессор военно-морской истории имени Лотона в Королевском колледже Лондона Эндрю Ламберт считает ее предвестником Холодной войны, которая веком позже развернулась между СССР и США. Поэтому в Лондоне совсем не хотели допустить Россию не только на Ближний Восток или к Дарданеллам, но даже к устью Дуная.

Поэтому у турок неожиданно появились сильные покровители в потенциальной войне против России. Поэтому когда российские войска летом 1853 года начали наступление в Подунавье (где оккупировали территорию Молдавии и Валахии, которые были вассалами Османской империи) в Стамбул прибыл англо-французский флот. В октябре того же года поддерживаемые британцами и французами турки объявили войну России и начали атаку на позиции россиян на оккупированных территориях.

Британцы и французы в Черном море

Такая отвага и решительность турок удивила многих, но все же русская армия была мощнее как на суше, где она осуществляла наступление кроме Подунавья еще и на Кавказе и на море, что доказала, разгромив турецкий флот у его же собственного морского порта в Синопской битве.

Уже зимой 1854 года британо-французский флот своими маневрами в Черном море сместил баланс сил. В марте 1854 года Великобритания и Франция объявляют войну России и угрожают ей высадкой своего десанта в Подунавье. Этот ультиматум вынуждает Россию пойти на уступки. При посредничестве Австрии Россия выводит свои войска из Валахии и Молдавии. Вместо этого туда были введены войска Австрии как посреднические между сторонами конфликта. Однако союзники уже не готовы были останавливаться на полшага и таки осуществили сухопутный десант против российских войск, но уже не в Подунавье, а в Крыму.

Осенью 1854 года британо-французский десант высадился на северо-западном побережье Крыма и начал наступление на Севастополь. В первой из трех крупных битв в этой войне — на реке Альма стало понятно преимущество британцев в качестве вооружения. Русские гладкоствольные мушкеты существенно уступали британским и французским нарезным в дальности и точности стрельбы. Русские войска отошли к Севастополю, где имели преимущество в артиллерии. Так началась 349 дневная осада города. Россияне считают ее героической, однако с украинской точки зрения — это война на территории Украины за чужие интересы, которая сопровождалась значительными потерями местного населения, в том числе и из-за некомпетентности и равнодушия российского командования.

Эпизод Крымской войны. Высадка экспедиции в Керчи и подрыв батареи Святого Павла Фото: Getty Images

В ходе длительной осады Севастополя, который был основной военно-морской базой Российской империи в черном море с претензиями на выход в Средиземноморье, состоялись две другие крупнейшие сухопутные битвы войны — Инкерманская и Балаклавская. Это были попытки контрнаступления русских осенью 1854 года, целью которого было разорвать кольцо осады. Они оказались неудачными и тогда началась война на истощение. В январе к союзникам присоединилась Сардиния, которая прислала десять тысяч военных в Крым. Севастополь в ходе осады подвергался шести мощным бомбардировкам со стороны союзного флота. В конце концов российские войска еще после нескольких неудачных попыток снять осаду эвакуировались из Севастополя, затопив корабли, пришвартованные в местном порту.

Потери сторон составили более двух сотен тысяч, большую часть из которых составляли россияне. Около половины воинов умерли не на поле боя, а от болезней и невыносимых погодных условий.

Россияне решили "отыграться" за поражение на своей основной военно-морской базе, получив турецкую крепость Карс на Кавказе, что стоило им значительных потерь. Вместо этого британцы стали атаковать российские базы в Балтийском и Белом морях, а также на Тихом океане.

Судьбу войны решила позиция Австрии, которая выдвинула ультиматум России в январе 1856 года. Его суть заключалась в том, что либо Россия соглашается на мирные переговоры, либо Австрия вступает в войну на стороне союзников. Понимая бесперспективность войны против почти всех могущественных стран Европы, в Санкт-Петербурге согласились на мир, который заключили в Париже 28 марта 1856 года.

Реакция на войну в тылу враждующих сторон

Важный факт — во время войны сменились правительства в обоих ключевых государствах конфликта. В России в начале 1855 года умер император Николай I. Его сын Александр II столкнулся с тяжелыми проблемами как на фронте, где его армия явно не справлялась с задачами, которые перед ней ставил враг, так и в тылу. В частности, на территории Украины начались восстания крестьян, которые не хотели мобилизоваться в царскую армию, также среди восставших распространялись требования отмены крепостного права. Эти крестьянские выступления вошли в историю под наименованием "Киевская казаччина". Другим массовым социальным движением стал "поход в Таврию за свободой". Среди украинских и не только крестьян стали распространяться слухи о том, что якобы в Крыму сам царь раздает вольные (документы, удостоверяющие освобождение из крепостничества) всем кто туда сможет добраться. Это привело к настоящему социальному взрыву и правительству пришлось привлекать дополнительные войска для стабилизации ситуации.

Фотография времен Крымской войны: капитан Барлоу, капитан Тревор, капитан Холл, капитан Двайер, майор Бадд, капитан Хаммерсли, 14-й полк Фото: Getty Images

В Великобритании познакомились со всеми "преимуществами" информационной войны. Крымская война стала первой войной, где активную роль сыграла военная журналистика. Корреспондент газеты "Таймс" Уильям Рассел отказался согласовывать новости с британским военным командованием и присылал по телеграфу информацию, которая отражала реальную картину на поле боя. Он и его коллеги дополняли свои отчеты фотографиями с поля боя, военных госпиталей и других мест жизни солдат.

Британская общественность была шокирована ужасными условиями быта своих военных. Многочисленные волонтеры бросились помогать своим солдатам. Самой известной из них стала Флоренс Найтингейл, которая за свои и собранные средства обустроила альтернативный госпиталь для раненых военных. Ее действия стали впоследствии образцом для военного сестринства в западных армиях.

Общественное возмущение в конце концов привело к распаду правящей коалиции в парламенте (Великобритания уже тогда была конституционной монархией) и падению правительства графа Джорджа Абердина. Вместо него премьер-министром стал лорд Генри Пальмерстон, тот самый автор концепции об отсутствии постоянных друзей и вечности интересов Великобритании.

Крымская война: британские укрепления Фото: Getty Images

Новое правительство произвело революцию в вопросах военной логистики и медицинского обслуживания раненых. Для армейской логистики стали применять самые современные на то время технологии — пароходы и паровозы. С этой целью даже была построена железная дорога неподалеку Балаклавы. Поэтому раненых эвакуировали с поля боя максимально быстро. Далее их транспортировали пароходами на Родину. Зато оттуда теми же пароходами и железной дорогой быстро доставлялись кроме боеприпасов еще и теплые вещи, лекарства и другие столь необходимые для выживания военных продукты. Эти меры позволили существенно снизить уровень небоевых потерь среди британской армии и следующую зиму 1855-1856 годов британские войска пережили значительно лучше.

Важный момент — Парижский договор практически не менял границ. Наоборот стороны отошли к довоенным позициям. В частности российские войска оставили Карс, за взятие которого они пролили немало крови. Основой договора были геополитические решения — это гарантии территориальной целостности Османской империи, демилитаризация Черного моря — Российской и Османской империям было разрешено содержать там ограниченное количество боевых катеров. Важнейшим моментом было открытие Дуная и Черного моря для торговых маршрутов — снимались любые ограничения на движение торговых судов этими акваториями. Это усилило международную торговлю в регионе. В последующие десятилетия в Россию и, в частности на современные украинские земли стал проникать британский и французский капитал — то есть предприятия врагов в этой войне стали основывать здесь свои филиалы.

Интересно, что победительница войны де-юре Османская империя на практике потеряла суверенитет над собственными проливами и рекой Дунай. Такой бывает цена за войну, которая осуществляется чужими руками, ведь без участия европейских союзников у Османской империи не было бы никаких шансов в противостоянии с Россией.

Парижский договор был нивелирован после поражения Франции от Пруссии в 1871 году. Тогда Россия начала снова усиливать свою военно-морскую базу в Севастополе. А еще через шесть лет вспыхнула новая русско-турецкая война, в ходе которой Великобритания и Франция "забыли" о своих гарантиях Османской империи, поэтому последней пришлось искать нового протектора в лице Германской империи.

Крымская война: трофейная российская пушка в Лондоне Фото: Getty Images

В целом Крымскую войну называют первой войной нового типа, где ключевую роль играют военные технологии, связь и логистика. Именно преимущество в этих аспектах позволили союзникам одержать победу над Россией. Также в ходе этой войны проявили себя информационные технологии, которые формировали общественное мнение в тылу демократических государств, где ценность жизни воинов была абсолютной. Уже в следующем веке эту особенность демократического устройства станут использовать авторитарные режимы в противостоянии с более мощными европейскими государствами.

Для Украины Крымская война была чужой, несмотря на то, что происходила на ее территории. В ходе осады Севастополя погибло около 25 тысяч украинцев, которые были набраны в царскую армию. Последствия войны вызвали реформы в Российской империи, в частности отмену крепостничества и рекрутского набора, но ситуация на подконтрольной России украинской территории все же оставалась крайне сложной.