Литва пропонує нові санкції у відповідь на заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в РБ

У литовському МЗС будівництво сховища для російської тактичної ядерної зброї в Білорусі назвали "відчайдушним кроком Путіна та Лукашенка". Дипломати вважають РБ додатковим фактором ризику для країн Балтії.

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Міністерство закордонних справ Литви відреагувало на заяву президента РФ Володимира Путіна про плани країни-агресорки розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю. Литовці заявили, що закликатимуть вводити нові санкції проти Кремля. Про це відомо з офіційної заяви на сайті міністерства, опублікованої 26 березня.

"Ми уважно стежимо за ситуацією навколо заяви президента Росії щодо планів Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі та розцінюємо це як чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів загрожувати своїм сусідам і всьому європейському континенту", — заявили в МЗС Литви.

У литовському міністерстві впевнені, що Путін та Лукашенко працюють на дестабілізацію ситуації в Європі. У співпраці країн литовці вбачають затягування Білорусі у війну з Україною, а саму РБ вважають додатковим фактором ризику для Балтійських країн. У МЗС пояснили, що Білорусь все більше втрачає суверенітет та інтегрується у плани Росії.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Як один із заходів у відповідь Литва закликатиме до введення нових санкцій", — пообіцяли в литовському міністерстві.

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про плани завершити до 1 липня 2023 року будівництво сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, окрім розміщення самої зброї там проводитимуть навчання військових.

В українському МЗС також вже відреагували на заяву лідера країни-агресорки. У міністерстві вимагають негайного скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН. Також в офіційній заяві звернулись до білоруського суспільства з вимогою не допустити розміщення ядерної зброї на території Білорусі.