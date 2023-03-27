Готові до всього: Арахамія уточнив свої слова про посилену мобілізацію в Україні (відео)

Політик наголосив, що темпи мобілізації залежатимуть від розвитку подій із розміщенням російської ядерної зброї на території Білорусі.

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Україна поки не посилюватиме мобілізацію через загрози РФ розмістити в сусідній Білорусі тактичну ядерну зброю. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону 27 березня.

"Україна готова до всіх загроз з боку ворога та будь-якого теоретично можливого сценарію. Водночас мобілізація в країні як тривала, так і триватиме", — сказав Арахамія.

Політик наголосив, що мобілізація до ЗСУ йде за планом і посилення призову на цей час не планується.

"У разі необхідності створення додаткових бригад, мобілізація все одно продовжуватиметься у відповідному порядку", — резюмував Арахамія.

Таким чином голова фракції "Слуга народу" уточнив свої заяви британській пресі.

Ядерна зброя в Білорусі: що сказав Арахамія іноземним ЗМІ

Глава фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 27 березня припустив, що в Україні можлива додаткова мобілізація через відкриття другого фронту з Білоруссю.

"Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно контролювати цю лінію фронту. Це більше тисячі кілометрів", — сказав Арахамія.

За його словами, для контролю ситуації на українсько-білоруському кордоні потрібно буде сформувати щонайменше 8 нових бригад.

Нагадаємо, 27 березня Литва запропонувала запровадити нові санкції проти РФ у відповідь на заяву Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї у РБ. У литовському МЗС будівництво сховища для російської тактичної ядерної зброї у Білорусі назвали "відчайдушним кроком Путіна та Лукашенка". Дипломати вважають, що РБ є додатковим чинником ризику країн Балтії.

Також ми писали про те, що 26 березня Франція попросила РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі. У французькому МЗС вважають, що міжнародні норми контролю за озброєннями опинилися під загрозою дестабілізації після ядерних угод РФ з Білоруссю, і закликали Росію відмовитися від цього кроку.