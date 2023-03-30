В Україні з'явилася петиція про розміщення ядерної зброї США: Медведєв вибухнув погрозами

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв припускає, що після танків та винищувачів Захід вирішить передати Україні ядерну зброю.

Related video

На сайті президента України 30 березня було зареєстровано петицію, яка закликає до розміщення ядерної зброї Сполучених Штатів на території України або розробки Україною власних ядерних озброєнь. Текст петиції опубліковано на сайті президента Володимира Зеленського.

За перший день таку ініціативу українського загалу підтримали 215 осіб, щоб її розглянув президент України, необхідно 25 тисяч голосів.

У Кремлі відреагували

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на петицію про відновлення ядерного статусу, що з'явилася на сайті президента України, запропонував скласти в РФ петицію про превентивний ядерний удар. Про це повідомляється в Telegram-каналі представника Кремля.

Медведєв, який також обіймає посаду першого заступника голови воєнно-промислової комісії РФ, запропонував ініціювати російську "петицію про попереджувальний (або превентивний) ядерний удар", якщо президент США Джо Байден ("дід з деменцією" в термінології Медведєва) привезе до Києва "валізу з кодами".

"Танки та ракети постачають, літаки майже готові давати. Дивишся, і ядерну зброю свою віддадуть", — припускає російський чиновник.

Треба сказати, що подібних петицій про повернення Україні ядерного статусу, починавши з 2015 року, на сайті президента України було зареєстровано понад 300. Усі вони не набирали необхідних для розгляду 25 тисяч голосів.

Петиції про поновлення ядерного статусу України

Нагадаємо, що із викрадених на Запорізькій АЕС ядерних відходів, за даними ЗМІ, можуть виготовити "брудну бомбу". За словами експерта з питань ядерних матеріалів Арнаба Басу, через війну в Україні виникли сприятливі умови для контрабанди радіоактивних матеріалів.

Нагадаємо, що експерт Chatham House Кейр Джайлс вважає, що президент РФ Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні, якщо Захід не виступить зі своєю "апокаліптичною відповіддю". Він також назвав голову Кремля лідером "культу смерті".