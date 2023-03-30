В Украине появилась петиция о размещении ядерного оружия США: Медведев разразился угрозами

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев допускает, что после танков и истребителей Запад решит передать Украине ядерное оружие.

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На сайте президента Украины 30 марта была зарегистрирована петиция, призывающая к размещению ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Украины или разработке Украиной собственных ядерных вооружений. Текст петиции опубликован на сайте презедента Владимира Зеленского.

За первый день такую инициативу украинской общественности поддержали 215 человек, чтобы ее рассмотрел президент Украины, необходимо 25 тысяч голосов.

В Кремле отреагировали

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на появившуюся на сайте президента Украины петицию о восстановлении ядерного статуса предложил составить в РФ петицию о превентивном ядерном ударе. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Кремля.

Медведев, также занимающий должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ, предложил составить российскую "петицию об упреждающем (или превентивном) ядерном ударе", если президент США Джо Байден ("дед с деменцией" в терминологии Медведева) привезет в Киев "чемоданчик с кодами".

"Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут", — допускает российский чиновник.

Надо сказать, что подобных петиций о возвращении Украине ядерного статуса, начиная с 2015 года на сайте президента Украины было зарегистрировано больше 300. Все они не набирали необходимых для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Петиции о возобновлении ядерного статуса Украины

Напомним, что из похищенных на Запорожской АЭС ядерных отходов, по данным СМИ, могут изготовить "грязную бомбу". По словам эксперта в вопросах ядерных материалов Арнаба Басу, из-за войны в Украине возникли благоприятные условия для контрабанды радиоактивных материалов.

Напомним, что эксперт Chatham House Кейр Джайлс считает, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине, если Запад не выступит со своим "апокалиптическим ответо". Он также назвал главу Кремля лидером "культа смерти".